Фельдшер скорой помощи: люблю доставать людей

От эмоций закладывает уши, сердцебиение учащенное, пульс зашкаливает. Еще пять минут назад фельдшеры скорой помощи уговаривали маму пятерых детей отказаться от рискованной поездки в роддом. До медучреждения – четверть часа. Не успеют. Холодная кушетка в машине неотложки — не лучший вариант для появления на свет маленького человечка. И только вечером в социальных сетях Елена напишет: «Люблю доставать людей». И в этой фразе будет столько смысла.

Первый вызов

Беременность, шестые роды, отошли воды. Это все, что узнали фельдшеры скорой помощи Екатерина и Елена, когда заступили на смену. Первый вызов — и сразу стремительные роды. От станции во Владимире до одной из деревень Суздальского района 40 минут на самой быстрой машине.

Успели в последний момент. Приехали на место в 8 часов 50 минут. В 8.55 многодетная женщина родила своего шестого ребенка. Здоровый мальчик, весом 3 килограмма 200 граммов.

— Не знаем, почему так долго женщина тянула с вызовом бригады скорой помощи. У нее схватки начались ночью, но позвонила она только утром. На месте мы оцениваем ситуацию, понимаем, что до ближайшего роддома 15-20 минут, не доедем. Женщина не сразу согласилась рожать дома, сопротивлялась. Нам пришлось ее уговаривать. Через пять минут мы уже перерезали пуповину, — рассказала «Призыву» фельдшер станции скорой помощи города Владимира Елена Малышева.

Кайф от появления ребенка на свет сравнить не с чем, говорит Елена. Даже когда приходилось реанимировать человека, эмоции испытывала сильные, но не такие. Когда рожала сама, делится она сокровенным, тоже не было так волнительно. А тут видишь, как на свет появляется человек. И помогаешь ему в этом. За 9 лет работы в службе скорой помощи, это не первый подобный случай. Но каждый из них, признаются медики, уникален.

— Перерезали пуповину, малыш громко заплакал. По шкале Апгар 9-10 баллов, это прекрасный показатель. Сама мама просто засияла от счастья в этот момент. У нее появился замечательный, здоровый мальчик. Мы выдохнули, переглянулись, — вспоминает фельдшер.

Папа ассистировал

Многодетная мама явно не ожидала, что роды начнутся так стремительно. Ребенок появился на свет на 39-й неделе беременности. Женщина планировала в срок лечь в медучреждение, но не успела. Ассистировать медикам пришлось отцу. Мужчина подавал пеленки, поддерживал жену и поблагодарил врачей за счастливое родоразрешение.

— Это, конечно, прекрасный, положительный опыт. После таких вот выездов понимаешь, что есть будущее. И мы будем работать. Кстати, когда мальчик родился, мама ребенка сразу попросила показать его мужу. Папа в этот момент был весь на позитиве, — говорит фельдшер станции скорой помощи Владимира Екатерина Ашаева.

Кто первым взял ребенка на руки, сейчас точно неизвестно. Но медики скорой помощи сделали все, что от них требовалось. Малыш и мама находятся в областном перинатальном центре. Это потом фельдшеры скажут: родить ребенка вне стен стационара – всегда стресс. Но с ним справились и врачи, и женщина, и ее муж.

— Это очень важно, настрой матери и твоего напарника. Пациентка — большая молодец. Во время родов вела себя прекрасно: слушала и делала все, что мы ей говорили, — рассказала Елена. — Мы воспользовались так называемой «акушерской укладкой»: туда входят стерильные инструменты, а также детское одеяло и пеленки, в которые потом и завернули малыша. Все прошло как по маслу.

Смысл жизни

Как назвали ребенка, врачи уточнять не стали. Родилась бы девочка, выбрать можно было бы между именами двух фельдшеров. А так, кажется, решение заранее приняли родители и его не изменили. Через несколько дней мальчика с мамой выпишут из перинатального центра. Ему наверняка не раз расскажут удивительную историю о том, как он появился на свет.

В этот день у фельдшеров скорой помощи было еще много вызовов. Но про рождение малыша оба медика вечером написали в социальных сетях. Опубликовали такие важные слова о чуде, к которому они прикоснулись. О смысле жизни, который так часто забывается в суете. О маленьком человечке, который закричал у них на руках.