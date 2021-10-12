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Фельдшер скорой помощи: люблю доставать людей

Во Владимире бригада скорой помощи приняла роды на дому

От эмоций закладывает уши, сердцебиение учащенное, пульс зашкаливает. Еще пять минут назад фельдшеры скорой помощи уговаривали маму пятерых детей отказаться от рискованной поездки в роддом. До медучреждения – четверть часа. Не успеют. Холодная кушетка в машине неотложки — не лучший вариант для появления на свет маленького человечка. И только вечером в социальных сетях Елена напишет: «Люблю доставать людей». И в этой фразе будет столько смысла.

Первый вызов

Беременность, шестые роды, отошли воды. Это все, что узнали фельдшеры скорой помощи Екатерина и Елена, когда заступили на смену. Первый вызов — и сразу стремительные роды. От станции во Владимире до одной из деревень Суздальского района 40 минут на самой быстрой машине.

Успели в последний момент. Приехали на место в 8 часов 50 минут. В 8.55 многодетная женщина родила своего шестого ребенка. Здоровый мальчик, весом 3 килограмма 200 граммов.

Не знаем, почему так долго женщина тянула с вызовом бригады скорой помощи. У нее схватки начались ночью, но позвонила она только утром. На месте мы оцениваем ситуацию, понимаем, что до ближайшего роддома 15-20 минут, не доедем. Женщина не сразу согласилась рожать дома, сопротивлялась. Нам пришлось ее уговаривать. Через пять минут мы уже перерезали пуповину, — рассказала «Призыву» фельдшер станции скорой помощи города Владимира Елена Малышева.

Кайф от появления ребенка на свет сравнить не с чем, говорит Елена. Даже когда приходилось реанимировать человека, эмоции испытывала сильные, но не такие. Когда рожала сама, делится она сокровенным, тоже не было так волнительно. А тут видишь, как на свет появляется человек. И помогаешь ему в этом. За 9 лет работы в службе скорой помощи, это не первый подобный случай. Но каждый из них, признаются медики, уникален.

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— Перерезали пуповину, малыш громко заплакал. По шкале Апгар 9-10 баллов, это прекрасный показатель. Сама мама просто засияла от счастья в этот момент. У нее появился замечательный, здоровый мальчик. Мы выдохнули, переглянулись, — вспоминает фельдшер.

Папа ассистировал

Многодетная мама явно не ожидала, что роды начнутся так стремительно. Ребенок появился на свет на 39-й неделе беременности. Женщина планировала в срок лечь в медучреждение, но не успела. Ассистировать медикам пришлось отцу. Мужчина подавал пеленки, поддерживал жену и поблагодарил врачей за счастливое родоразрешение.

Это, конечно, прекрасный, положительный опыт. После таких вот выездов понимаешь, что есть будущее. И мы будем работать. Кстати, когда мальчик родился, мама ребенка сразу попросила показать его мужу. Папа в этот момент был весь на позитиве, — говорит фельдшер станции скорой помощи Владимира Екатерина Ашаева.

Кто первым взял ребенка на руки, сейчас точно неизвестно. Но медики скорой помощи сделали все, что от них требовалось. Малыш и мама находятся в областном перинатальном центре. Это потом фельдшеры скажут: родить ребенка вне стен стационара – всегда стресс. Но с ним справились и врачи, и женщина, и ее муж.

детская ручка

Папа ребенка помогал принимать роды. Фото: meme-arsenal.com

— Это очень важно, настрой матери и твоего напарника. Пациентка — большая молодец. Во время родов вела себя прекрасно: слушала и делала все, что мы ей говорили, — рассказала Елена. — Мы воспользовались так называемой «акушерской укладкой»: туда входят стерильные инструменты, а также детское одеяло и пеленки, в которые потом и завернули малыша. Все прошло как по маслу.

Смысл жизни

Как назвали ребенка, врачи уточнять не стали.  Родилась бы девочка, выбрать можно было бы между именами двух фельдшеров. А так, кажется, решение заранее приняли родители и его не  изменили. Через несколько дней мальчика с мамой выпишут из перинатального центра. Ему наверняка не раз расскажут удивительную историю о том, как он появился на свет.

В этот день у фельдшеров скорой помощи было еще много вызовов. Но про рождение малыша оба медика вечером написали в социальных сетях. Опубликовали такие важные слова о чуде, к которому они прикоснулись. О смысле жизни, который так часто забывается в суете. О маленьком человечке, который закричал у них на руках.

Фото Елены Малышевой 

Автор:
Тарбеева Полина

Тарбеева Полина

Специальный обозреватель

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