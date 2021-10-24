Есть место, где сегодня интересно: «Китоврас»

Там и вчера было интересно, и позавчера, поверьте. Тем, кто любит книги, творчество, интересных людей и тёплую культурную атмосферу два прошлых дня было нескучно, а сегодня просто замечательно. Если, конечно, вы возьмёте курс на областную научную библиотеку на Дзержинского, 3. Там проходит (нынче, в воскресенье, — последний день!) книжный фестиваль «Китоврас».

Много всего

А только зря его, может, назвали книжным. Это правильно, но там не только книги и писатели — хотя, конечно, книги и писатели главное, — там ещё много всего: художники, скульпторы, актёры, кинематографисты, музыканты… Туда знаете, как надо идти? Сейчас расскажу.

Туда надо идти с детьми и хорошим настроением (можно без детей, если нет, но настроение создайте), не на один час или на два, а более. Возьмите с собой термосок и чего-нибудь к чаю, и идите. Потому что, вот честное слово, вы будете курсировать от одного мероприятия к другому (а там одновременно идут несколько), и вам захочется побыть и там, и там, и там, а это, друзья, время, которое летит незаметно.

Начнётся всё в 11 часов и продолжится до вечера.

Про прошлые дни говорить не буду, а про сегодня — пожалуйста. Вдруг вы ещё успеете (постарайтесь!). Подробную программу можете посмотреть на сайте «Китовраса», я просто вкратце перескажу.

Детская комната

Первым распахнёт двери зал «Мозаика» (а ещё есть залы «Синий», «Зелёный», «Красный» и «Большой»). Там — программа для ребят от шести и старше. Откроет её Ирина Зартайская, детский писатель из Санкт-Петербурга, искусствовед и большая умничка, проведёт творческую встречу.

Потом там увлекательно расскажут о книжках-картинках, а 14 часов Ляля Кандаурова — музыкант, журналист и тоже большая умничка (на «Китоврасе» все умнички) прочтёт лекцию «Как слушать музыку». У неё и книга вышла с таким названием. Очень интересно будет для детей, особенно подростков, и родителей. Ляля Кандаурова читала лекции в Барселоне, Берлине, Вене, Женеве, Париже, Милане, а теперь вот и до Владимира очередь дошла.

А в 15 часов будет мастер-класс «Разноцветный городок» Ольги Колпаковой, детской писательницы из Екатеринбурга, которая, кстати, писала сценарии для программы «Спокойной ночи, малыши» и передачи «Шишкин лес» и выпустила десятки просто книг, развивающих книг и книжек-раскрасок для детей.

Достоевский и другие

Интересно будет и в «Зелёном зале». Там сегодня пройдёт «Достоевский-квест». По отдельности эти два слова – «Достоевский» и «квест» понятны, а что это будет вместе, сказать сложно. Потому и интересно. Стартует он в два часа пополудни.

А в «Синем зале» в 13 часов презентует свой художественный альбом Илья Савельев. Это владимирский живописец, самобытный мастер, обладающий индивидуальным творческим языком, разрабатывающий свои темы в искусстве.

В 16 часов вам непременно нужно в Большой зал. Почему? Очень просто: там будет спектакль. С хорошими, очень талантливыми молодыми актёрами. Александр Аладышев и Анна Лузгина покажут «Солнечную линию» по пьесе Ивана Вырыпаева.

В 17 часов интересно в «Зелёном», ибо там состоится концерт Семёна Баева и группы «ГДЕ». Семён Баев — это известный владимирский поэт Полина Исландия, а воплощение его творчества в музыкальном варианте сулит много неожиданностей. Интрига.

Из других окололитературных событий стоит отметить лекции Бориса Куприянова «Как открыть книжный магазин» и «Как работает сайт Горький». Это крупнейший российский сайт о литературе. Позавчера там, кстати, появился материал «Литературное дерьмо — это я» о новой книге владимирского писателя Анатолия Гаврилова. Нет, сама книга называется по-другому, более привычно для уха нашего читателя — «Под навесами рынка Чайковского». Но заголовок, согласитесь, нетривиальный.

Собственно литература

Писатели, писатели, писатели. Фестиваль же книжный. Будут местные литераторы, будут и иногородние. Не только москвичи (у нас как интересный писатель, так непременно считают – москвич. Нет!).

Отметим местных. Сегодня встречаются с читателями Марк Фурман, Вадим Забабашкин, Семён Баев, Владимир Островский, а Ольга Воробьёва и Ирина Мишина расскажут, что интересного сейчас издаётся во Владимире.

Ну, и собственно, книги. Их много, и они продаются, причём по демократичным ценам от самих издательств. Новинки, редкие издания, популярная серия «Жизнь замечательных людей» — настоящему библиофилу есть, что выбрать.

К сожалению, многие известные литераторы — Алексей Варламов, Павел Басинский, Майя Кучерская и другие — сейчас уже уехали, они были на «Китоврасе» в пятницу и субботу. Но книги их есть, так что осталось только прийти на Дзержинского, 3 и смотреть, слушать, дискутировать, читать, участвовать и получать удовольствие. Сегодня там интересно.