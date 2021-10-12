Эпидпорог среди подростков и взрослых превышен на 130%

Во Владимирской области на 130,5% превышен эпидпорог по ОРВИ в возрастной группе от 15 лет и старше. В областном центре этот показатель еще выше — на 143,9%. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора. Всего же за прошедшую неделю с признаками ОРВИ за медицинской помощью обратились 15 103 человека. Среди них 5332 ребенка.

У соседей уже грипп

Гриппа во Владимирской области официально пока нет. За прошлую неделю было проведено 224 исследования. По данным лабораторного мониторинга, в регионе сейчас циркулируют вирусы негриппозной этиологии. Это риновирусы, РС-вирусы, бокавирусы.

Однако у ближайших территориальных соседей — Москвы и Нижнего Новгорода – случаи гриппа уже регистрируются. При этом, по данным Роспотребнадзора, в летние месяцы этого года заболевание на территории региона фиксировалось, хотя обычно вирус появляется не раньше октября. Специалисты подчеркивают: лучший способ защитить себя от гриппа и его последствий – вакцинироваться.

— ВОЗ в этом году изменила штаммовый состав вакцины против гриппа, в нём два варианта вируса группы А. Они новые, россияне раньше с ними не встречались, а значит, у нас нет естественного иммунитета, − отметила на брифинге по эпидситуации пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Марина Колтунова.

Напомним, что в прошлом году из-за высокого уровня вакцинации и соблюдения масочного режима грипп в регионе практически не регистрировался.

Группа риска

Лучшим временем для вакцинации против гриппа считается сентябрь-октябрь. В идеале сделать прививку должны, как минимум, 60% жителей региона. Вакцинация от гриппа в первую очередь необходима тем, кто входит в группу риска. Это дети от 6 месяцев, студенты, беременные, призывники, работники сферы образования и здравоохранения, сотрудники правоохранительных органов, коммунальной сферы, а также люди старше 60 лет с хроническими заболеваниями. В группе риска и люди, перенёсшие COVID-19, так как иммунитет у них ослаблен.

Для иммунизации от гриппа достаточно сделать один укол.

Но иммунитет сформируется не сразу, а в течение двух-трех недель. Поэтому лучше вакцинироваться до подъема заболеваемости. Специалисты подчеркивают, что прививка от гриппа не является гарантией того, что человек не заболеет, но, если это всё же произойдет, инфекция будет протекать гораздо легче, а риск развития осложнений будет минимальным.

Вакцинироваться от гриппа можно через месяц после прививки от ковида.

Пункты вакцинации

Привиться от гриппа можно не только в поликлинике по месту жительства, но и в мобильных пунктах. Причем без предварительной записи и в выходные дни. Перед прививкой врач проводит медицинский осмотр. Вся процедура занимает 10-15 минут.

— Торговый центр «Мегаторг» (ул. Тракторная, 45), время работы: среда, четверг, пятница с 13.00 до 15.00. Прививочный пункт располагается на втором этаже.

— Торгово-офисный комплекс «Восток-1» (ул. Егорова, 8-б), время работы: суббота с 10.00 до 13.00.

— Территория гастромаркета «Рынок на Студеной» (ул. Дворянская, 27а), время работы: с понедельника по пятницу с 13.00 до 15.00, по субботам с 10.00 до 12.00.

— Гипермаркет «Глобус» (Суздальский проспект, 28), время работы: с понедельника по субботу с 10.00 до 14.00.

— Территория гипермаркета «Лента» (Московское шоссе, 2), время работы: с понедельника по пятницу с 10.30 до 14.00.