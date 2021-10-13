ЕГЭ и ОГЭ-2022: почему мы их боимся

В следующем году в программы ЕГЭ будут внесены изменения. Коснется это практически всех предметов. Кроме того, основной госэкзамен, который сдают выпускники 9-х классов, впервые должен пройти в усложненном варианте. Вообще-то его усложнили в 2020-м, но и тогда, и в нынешнем году из-за пандемии применили классическую, облегченную схему. Так что впереди — тяжелый экзаменационный сезон. Мы узнали почему.

«Ответами к заданиям 1-26 являются цифра (число), или слово (несколько слов), или последовательность цифр (чисел)». Так начинается первая часть демоверсии единого государственного экзамена по русскому языку-2022. По словам замдиректора Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Ольги Котовой, главная трудность для выпускников следующего года — традиционная. Связана она с чтением и пониманием текста и заданий к нему.

Почему сейчас?

В программы ЕГЭ-2022 внесены изменения практически по всем предметам. Но по результатам обновлений, которые будут внедряться поэтапно в течение трех лет, объем знаний, который должен продемонстрировать на экзамене выпускник, не изменится. Зато изменится «акцент» ЕГЭ – упор сделают на умение защищать и аргументировать свою позицию.

Эксперты обещают меньше заданий с вариантами ответов.

В 2022 году оканчивают школу дети, начинавшие учиться по новым образовательным стандартам, разработанным в 2009-м. Стандарты эти ставят во главу угла не просто знание фактов, дат или формул, но их практическое применение.

— Школа [согласно ФГОС] должна научить ребенка анализировать, систематизировать, отбирать и комбинировать данные, делать на их основе выводы, — говорит Ольга Котова.

Эти же школьники — те, что сейчас заканчивают 11-й класс, — два года назад были девятиклассниками и должны были сдавать и ОГЭ по новым стандартам. Помешала пандемия.

В текущем учебном году, судя по опубликованным перспективным моделям экзамена, никаких послаблений не будет. И выпускников 9-х классов ждет итоговое собеседование в феврале, ОГЭ по русскому и математике и еще два на выбор.

Я не сдам ЕГЭ

Егору Панфилову 16 лет, он учится в 10-м классе 25-й школы Владимира. Первого сентября он вернулся домой после уроков и сказал: «Мам, я не сдам ЕГЭ». Дело в том, что им поставили сильного учителя по математике, который будет готовить их к сдаче профильного экзамена.

Справка. Единый государственный экзамен по математике разделен на две категории — профильный и базовый. Профильный экзамен по математике сдают ученики, поступающие на технические специальности, а базовый — поступающие на гуманитарные специальности.

— Егор учится в социально-экономическом классе с гуманитарным уклоном, поступать он будет на юридический — в ВЮИ или политех. Профильная математика ему не нужна, — рассказывает мама Егора Светлана.

Из-за того, что к классу Егора добавили подгруппу из «физмата», готовить их будут к профильной математике. Готовить по-новому. В ЕГЭ по профильной математике фактически убраны задания, где нужно выбрать ответ, то есть поставить галочку. Угадать больше не получится.

У Егора хотя бы есть два года на подготовку. Нынешние 11-классники и их учителя узнали про изменения только этим летом, когда перспективные модели появились на сайте ФИПИ. Эксперты сравнивают изменения в ЕГЭ с «черным ящиком» и вспоминают провалившийся ОГЭ-2021, который частично был проведен по новым стандартам.

— Пандемийный год очень плохо повлиял на мотивацию учащихся 9-х классов. Весь этот год школьники и родители питали надежду, что ОГЭ отменят вовсе или он будет простой, — цитирует слова главы Рособрнадзора о причинах массового провала ОГЭ по математике сетевое издание «Мел».

Человек-человек

Еще одна большая проблема грядущих выпускных экзаменов заключается в том, что сформированная годами преемственность «ОГЭ — и через два года ЕГЭ» в данном конкретном случае была полностью разрушена из-за пандемии коронавируса, дистанционного обучения и отмены (частичной или полной) ОГЭ.

Возможно, кого-то удивило, что про ЕГЭ задумываются ученики 10-х классов, но эксперты говорят, что это даже поздно. Оптимально начать готовиться нужно в 8-м классе.

— Идеальная ситуация, когда ребенка 13-14 лет отводят на консультацию к профориентологу, который помогает с выбором если не будущей профессии, то, по крайней мере, с общей направленностью. То есть уже в 8-м классе можно понять, физик перед нами или лирик, — говорит старший эксперт ЕГЭ по русскому языку Екатерина Комарова.

Егор у профориентолога не был, но в прошлом году, когда учился в 9-м классе, проходил тестирование по методике Е.А. Климова. По его итогу ученик получает индивидуальную подборку профессий на основании ответов на вопросы теста. Климов определяет несколько основных направленностей: человек-человек, человек-природа, человек-художественный образ, человек-знаковая система, человек-техника.

Результаты тестирования Егора — человек-человек. Это означает, что ему подойдут профессии, где нужно работать с людьми: врач, преподаватель, полицейский, психолог, юрист. Егор и сам понимал, что он гуманитарий.

— Он пока не ходит к репетиторам, выезжаем на интересе к истории и обществознанию, он сам читает много дополнительной литературы, захватывают его эти предметы, — рассказывает Светлана.

Было 2 правила, стало 22

В случае с Егором преемственность ЕГЭ-ОГЭ частично работает. В прошлом году он писал проверочную работу по обществознанию, в следующем будет сдавать ЕГЭ по этому предмету.

— За все предметы не скажу, но больше всего изменений в ЕГЭ-2022 по обществознанию, истории, математике, — говорит Екатерина Комарова.

Екатерина не только эксперт ЕГЭ, она же и репетитор — готовит школьников к экзамену по русскому языку. По ее предмету, на первый взгляд, в следующем году ввели только одно глобальное изменение. Это первое задание, которое сделали совершенно другого формата.

Выпускники будут работать со стилями, подробно анализировать и знать стилевые принадлежности текста.

— Но если заглянуть глубже, изменения коснулись всех частей. Тенденция одна – это усложнение каждого задания, — продолжает Екатерина.

Без изменений осталось только сочинение, которое и проверяют такие эксперты, как Екатерина Комарова. Поэтому для проверяющей стороны, по крайней мере, по русскому языку в следующем экзаменационном сезоне существенных изменений не предвидится, чего не скажешь про учеников.

По словам Комаровой, если школьники будут готовиться по демоверсиям прошлых лет, особенно в тестовой части, скорее всего, они допустят большое количество ошибок. Потому что в каждом задании есть базовое ядро, которое сохранилось, но в этом году практически везде появились новые правила.

— Очень здорово смотреть, как идет расширение правил на примере 11-го задания. Четыре года назад там было два правила, сейчас их там двадцать два, — объясняет Екатерина.

Провалили математику

Полина Новикова закончила 9-й класс этим летом. Сейчас она студентка первого курса политехнического колледжа. Но родителям, да и ей самой пришлось сильно понервничать. Все из-за той же математики.

— После отмены ОГЭ по выбору остались только русский и математика, которую мы завалили, — рассказывает мама Полины Анна.

Тройку по математике Полина компенсировала пятерками по другим предметам. При поступлении в колледж учитывается средний балл в аттестате, на который в том числе влияют результаты ОГЭ.

Получить хорошую оценку по математике Полине не помогли даже репетиторы. За полгода их сменилось трое. Анна видит причину в том, что у дочки был пробел в знаниях за 7-8-й класс, когда в их гимназии были проблемы с учителем. Но по математике в этом году на ОГЭ провалилась не только Полина.

— Я знаю, что в сезоне-2021 были большие проблемы с ОГЭ по математике, да и русский написали хуже, чем писали раньше, — говорит Екатерина Комарова. — Лично я очень негативно отношусь к измененному варианту экзамена. Ведь если раньше было несколько заданий по орфографии и несколько по пунктуации, то теперь всю программу с 1-го по 9-й класс «ввалили» в одно задание.

Что касается математики, то туда включили блок практико-ориентированных заданий, объединенных единым сюжетом. Уже в 2021 году решили сделать акцент на проверку применения математических знаний в различных ситуациях.

Старое доброе классовое неравенство

Как мы поняли, испытание новыми заданиями по математике выпуск 2021 года прошёл не очень успешно. Получается, полномасштабный эксперимент по апробации новых заданий общего государственного экзамена состоится именно в 2022 году.

— А готовы ли нынешние школьники к нему — большой вопрос, — пишет блогер Михаил Ланцман. — При такой политике большинство семей, где есть выпускник, объективно будут выдавлены на рынок коммерческих репетиторских услуг.

Когда весной 2020-го перешли на дистанционное обучение, Всемирный банк выпустил отчет, где в том числе спрогнозировал снижение уровня знаний даже при приличном качестве удаленного образования. Дети из обеспеченных семей смогут справиться с этим кризисом, поскольку у них есть возможность компенсировать дефицит знаний наймом репетиторов.

— Спрос на подготовку к ОГЭ всегда большой, и если в прошлом году в нашем центре этим занимался один человек, то в этом у нас очереди из 11-классников, — говорит Екатерина Комарова.

Час работы с репетитором стоит примерно тысячу рублей. Детям из бедных семей, согласно отчёту Всемирного банка, частных репетиторов никто не оплатит. Общий вывод экспертов таков: богатые вырвутся вперед, а бедные ещё больше отстанут.

ЕГЭ — камень преткновения, с которым мы живем уже больше десяти лет.

Экзамен ругают за то, что он не проверяет уровень знаний, а натаскивает на решение тестов. Из-за ЕГЭ некоторые родители отправляют детей после 9-го класса учиться в колледж, как это сделала, например мама Полины Новиковой. Но есть и противоположное мнение.

— ЕГЭ – это очень хорошо. Это возможность поступить в любой вуз, — говорит мама 10-классника Наталья Шмарова.

Вообще-то, изменения в ЕГЭ и ОГЭ должны сделать экзамены ближе к школьной жизни и стать более практико-ориентированными. В идеале, к ним не нужно будет готовиться отдельно. Но это пока что не касается выпускников-2022. Детям придется понервничать, а родителям потратиться. И главный месседж ЕГЭ о том, что все равны, пока не работает.