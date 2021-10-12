Единственную детскую площадку в Центральном парке демонтировали

В Центральном парке культуры и отдыха города Владимира закрыли единственную детскую площадку. Все игровые элементы демонтированы. В социальные сети попало видео «крушения» главного городка с лестницами и горками. Это вызвало негодование среди родителей, которые много лет подряд ходили на эту площадку.

Будет новая площадка

Старой детской площадке исполнилось около десяти лет. Использовали ее нещадно, поэтому срок службы она выработала уже давно. Ее ремонтировали многократно. При этом в мэрии уверяют, что не все игровые элементы отправились на помойку.

— Площадка была демонтирована, так как большинство элементов устарели. Часть конструкций, пригодных к эксплуатации, передали в парки «Дружба» и «Загородный». Непригодные конструкции складированы и готовятся к осмотру специализированной организации на предмет списания, — сообщила пресс-служба администрации Владимира.

В администрации парка «Призыву» рассказали, что уже 15 октября начнется монтаж резинового покрытия. Все годы эксплуатации площадки дети бегали по песку. Перед уходом домой родителям приходилось прочищать обувь и носки малышей. В дождливую погоду песок размывало, на площадку было не зайти. Теперь песок станет основой для более чистого, безопасного и комфортного покрытия, более подходящего для подвижных игр детей. Новый городок планируют установить до Нового года.

Площадка огорожена, на входе висят замок и объявление о работах по благоустройству территории.

Чем сейчас заняться посетителям парка с детьми? Выбор невелик. Аттракционы есть около закрытой площадки и старого здания кинотеатра. Но они работают не каждый день. Лучше уточнять по телефону парка. Работает Музей советского детства, Дом художника, где проводятся мастер-классы, колесо обозрения «Небо33» и экспозиция «Владимир на ладони». Около закрытой площадки есть большая горка, но она подходит больше для зимних катаний. У «Поляриса» есть скейт-парк и веревочный парк.

Лавочки, урны, дорожки

Масштабное благоустройство Центрального парка культуры и отдыха Владимира проводилось в 2014-2016 годах. Тогда было расторговано порядка 20 контрактов на выполнение различных работ. Общая стоимость — порядка 110 миллионов рублей.

Что сделано на эти деньги:

ограждение;

видеонаблюдение;

наружное освещение;

канализация, водопровод;

стационарный туалет;

сцена;

скейт-парк;

площадка «Workout»;

универсальная спортивная площадка;

скамейки — 74 шт.;

урны — 69 шт.;

беседки — 3 шт.;

вазоны — 33 шт.;

статуя «Лев» — 1 шт.;

дерево для молодоженов — 1 шт.;

велодорожки и велопарковки;

фонтан;

мощение плиткой и асфальтирование дорожек и площадок.

Еще были отдельные контракты на приобретение аттракционов, каруселей и благоустройство территории под их установку. Тоже порядка 90 миллионов рублей.

Далеко не все перечисленное в контрактах нам удалось обнаружить . Например, вместо одного арт-объекта льва нашли двух маленьких, на ступеньках управления культуры. Не нашли спортивную площадку, беседки и велопарковку. Интересно, что на потраченные деньги так и не удалось обновить детский городок.