Джаз, джаз, джаз, джаз, джаз…

Сколько слов «джаз» вы насчитали в заголовке? Пять? Правильно. А надо бы двадцать. Заголовок был бы чересчур длинным, да, но именно двадцать джазовых мастер-классов и концертов состоятся в ближайшее время в нашем регионе. Фестивальный проект «GRAND JAZZ» (6+) отправляется в тур по Владимирской области. Открытие фестиваля — завтра, 23 октября, в самой западной точке — городе Покрове.

Сто лет в игре

Проект приурочен к 100-летию российского джаза. Вековой юбилей будет отмечаться в 2022 году. Точкой отсчёта самой свободной музыки мира здесь, в нашей стране, стал первый зарегистрированный концерт джаз-банда Валентина Парнаха в здании ГИТИСа в Москве 1 октября 1922 года.

Фестиваль — победитель первого грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив.

С тех пор этот род музыкального искусства шагает по России, подвергаясь на разных этапах своего существования то порицанию за легковесность, то официальному признанию с присвоением его носителям высоких званий и наград.

Сейчас лозунг «Сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст» давно в прошлом, и его поклонники и последователи могут спокойно погрузиться в тонкости этого музыкального жанра. Проект «GRAND JAZZ» даёт возможность жителям Владимирской области увидеть лучших российских джазовых музыкантов. И не просто увидеть, а — по желанию — перенять часть их опыта на мастер-классах.

— Вокальная экспрессия, свинг, импровизация, развитие чувства ритма, джазовые авторские аранжировки, блюзовое мастерство — все это будет изучаться на мастер-классах от профессиональных музыкантов, — сообщила организатор проекта Марина Христоева.

Что где будет

23 октября 2021, город Покров. Откроется фестиваль в Покрове. В уютном зале «Дома учёных» в 14.00 состоится мастер-класс, а в 18.00 — концерт всемирно известного трубача, лауреата премии «Грэмми» Алекса Сипягина и известнейших музыкантов из Москвы: пианиста Ивана Фармаковского, ударника Игната Кравцова, контрабасиста Сергея Корчагина, джазовой вокалистки Сандры Фракенберг.

30-31 октября 2021, город Владимир. 30 октября в 14.00 в концертном зале ВОМК им. Бородина состоится мастер-класс «Введение в импровизацию», который проведет арт-директор фестиваля «Джазовая провинция» Леонид Винцкевич.

31 октября в 18.00 во Владимирской областной филармонии пройдет концерт участников фестиваля «Джазовая провинция» в составе: Леонид Винцкевич (рояль), Николай Винцкевич (саксофоны), Стив Кершоу (контрабас). Специальные гости: Вартан Бабаян (ударные) и Ксения Коробкова (вокал).

Также в концерте примет участие фестивальный джазовый оркестр филармонии под управлением Андрея Шевлякова.

17 ноября 2021, город Александров. Выступит квартет Epic POWER Ивана Фармаковского с лучшей ритм-секцией Москвы (Иван Фармаковский, рояль; Макар Новиков, контрабас; Саша Машин, ударные; Андрей Красильников, саксофон) и Алина Енгибарян (вокал).

С ноября по апрель расписание мероприятий GRAND JAZZ:

16 декабря 2021 – город Владимир:

«Джаз по-русски»

Квартет братьев Ивановых и Полина Орбах (вокал).

22 января 2022 – город Гусь-Хрустальный:

Квартет Дмитрия Мосьпана

29 января 2022 – город Кольчугино:

«Nirvana, Queen, LedZeppellin в джазе»

Квартет Антона Румянцева.

11 февраля 2022 – город Ковров:

Секстет Петра Востокова

6 марта 2022 – город Вязники:

«Песни советских композиторов»

Анастасия Лютова (вокал) и квартет Ивана Фармаковского.

26 марта 2022 – пос. Ставрово Собинский район:

Ансамбль Юлианы Рогачевой.

15 апреля 2022 — город Владимир:

гала-концерт проекта «GRAND JAZZ» с участием Сергея Головни, певицы Aset, трио Ивана Фармаковского и других звезд российского джаза!

В первую очередь организаторы приглашают студентов и учащихся районных музыкальных учебных заведений. Все концерты и мастер-классы проводятся бесплатно для зрителей. Пригласительные билеты будут распространяться в городах по месту проведения мероприятий.

Организатор фестиваля «GRAND JAZZ» — индивидуальный предприниматель Марина Евгеньевна Христоева. Проект воплощается с использованием средств гранта президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Фестиваль проводится при поддержке департамента культуры Владимирской области и Владимирской областной филармонии.

Правила входа

К сожалению, ближайшие мероприятия приходятся на время усиления пандемии, поэтому во Владимирской области действует ряд ограничительных мер на посещение массовых мероприятий. Они введены последними изменениями в указ губернатора Владимирской области № 38 «О введении режима повышенной готовности».

Чтобы попасть на общественные мероприятия во Владимирской области, необходим QR-код одного из трех типов — вакцинированного, переболевшего либо выданный после отрицательного ПЦР-теста.

На несовершеннолетних эти требования не распространяются.

Так что, идя, например, в «Танеевку», будьте готовы к тому, что вас попросят предъявить QR-код.

— У нас закуплено необходимое оборудование для считывания QR-кодов, то есть технически к соблюдению ограничений, предписанных руководством области, мы готовы, — сообщила представитель Владимирской областной филармонии Елена Бутырёва.

Надеемся, если не будет дальнейших мер по ужесточению ограничений, действующие требования не помешают вам поучаствовать в фестивале «GRAND JAZZ». Ведь общение с мастерами своего дела обогащает профессионально и духовно. Особенно на мастер-классах. Один день, проведенный с титулованным наставником, может дать больше, чем целый месяц вхождения в предмет изучения.