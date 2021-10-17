Два новых скейт-парка построят в следующем сезоне во Владимире

Еще два скейт-парка появятся во Владимире. Один построят на месте старого деревянного в Центральном парке у ледового дворца «Полярис», другой — в заброшенном сквере позади ледового дворца «Владимир». Автор проекта скейт-парка в «Добросельском», компания «Олрайт» уже подготовила несколько вариантов спортивных площадок — дорогих и многофункциональных, достойных профессиональных соревнований, и бюджетных, доступных для любителей.

Для спортсменов и экстремалов

В первые же дни эксплуатации нового скейт-парка в «Добросельском» всем стало понятно, что такая площадка была нужна давно. На ней одновременно катались не меньше 50 человек, еще столько же находились на парковке. Кто на роликовых коньках, кто на скейтборде, кто на трюковом самокате, а кто отважился и на велосипеде.

Немало оказалось и тех, кто пришел сюда с детьми в надежде прокатить их по горкам скейт-парка. Но специалисты категорически запрещают это делать. На этой спортивной площадке, предназначенной для выполнения трюков подготовленными ребятами, не место малышам.

Выходить на площадку могут только те, кто имеет хотя бы базовые навыки:

— уметь группироваться при падении;

— уметь разгоняться и заезжать на препятствия и горки;

— понимать разницу между прямыми трамплинами и радиусами.

— Скейт-парк — спортивный объект, а не игровая площадка. Надо вести работу и со спортсменами, чтобы все одевали шлемы, защиту и соблюдали правила для таких скейт-парков, — считает вице-президент Федерации роллерспорта Владимирской области Полина Солоухина.

Замечания по безопасности открытой скейт-площадки сделал и врио губернатора Александр Авдеев во время ее осмотра с Андреем Шохиным. Он сказал, что без ограждений подростки могут получить травмы, поэтому их нужно поставить в ближайшее время, а также рекомендовал подумать о медицинском сопровождении занятий экстремальным спортом. Глава города добавил, что у охранников и сотрудников парка появятся велосипеды, чтобы они могли следить за порядком.

— Будут еще детские городки и площадки по территории парка. А то одного детского объекта уже не хватает. Ограждения и стенды, пункт охраны тоже поставим, — пообещал начальник управления ЖКХ Алексей Шумник.

Парков много не бывает

На следующий год запланирован третий этап реконструкции парка «Добросельский». Деньги в большей степени будут из федерального бюджета, придут по нацпроекту «Комфортная городская среда». Сделают главный вход, памп-трек для велосипедистов, установят большую сцену, площадки для общепита и пунктов проката и административно-хозяйственный павильон.

Площадку для велосипедистов расторговали в этом году. Компания «Велопарк» должна была построить памп-трек с 29 уклонами и кочками за 3,3 миллиона рублей. Но в итоге работы перенесли на следующий год. Редакция «Призыва» направила запрос в мэрию, чтобы узнать о причинах таких решений, но ответа пока не поступило.

Объем работ по парку «Добросельский» — большой, на сумму около 70 миллионов рублей. А два скейт-парка выйдут еще на 40 миллионов рублей. Городские власти надеются получить средства из федерального бюджета.