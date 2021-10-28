Два медвежонка попались в фотоловушку Клязьминско-Лухского заказника

Сразу два молодых медведя попались в фотоловушку Клязьминско-Лухского заказника. Кадры с хищниками во Владимирской области опубликовала на своей странице в социальных сетях Дирекция особо охраняемых природных территорий. Снимок опубликован с громким заголовком: «Вот это новость! Еще два медведя!»

Годовалые мишки

В описании к фотографии поясняется, что на кадрах медвежата. Специалисты предположили, что животные еще молодые. Они родились в прошлом году. Не исключено, что где-то рядом была и мама. Но ее на снимке не видно.

Запечатлеть медвежат удалось рано утром, поясняют специалисты ООПТ. Сфотографировали их примерно в том же месте, где еще совсем недавно разгуливал взрослый медведь.

— Нам очень радостно, что те охранные мероприятия, которые проводятся в «Клязьминско-Лухском» заказнике, имеют настоящие живые свидетельства! — отметили сотрудники ООПТ.

Хозяин леса

Специалисты с гордостью отмечают, что медведь попадается в фотоловушки Клязьминско-Лухском заказнике третий год подряд. Последний раз снимок с хозяином леса, так с гордостью называют сотрудники Дирекции ООПТ косолапого, был опубликован 15 октября. Тогда в поле зрения камеры оказался взрослый хищник. Он прогуливался по своим владения в вечернее время.

Медведя удалось снять поздно вечером.

В этом месте, отмечают специалисты, уже можно было наблюдать медведя. В апреле 2020 года косолапый гнался за своей добычей – молодым лосем.

— Но совсем скоро, с наступлением холодов, медведь спокойно уляжется в свою уютную берлогу и будет отдыхать до весны, — отмечают сотрудники Дирекции ООПТ.

Красная книга

Медведи занесены в Красную книгу Владимирской области. Хищники эти у нас если и встречаются, то только захожие. Например, могут забрести из Московской или Рязанской областей. Постоянной популяции дикого зверя в регионе-33 нет.

— У нас нет таких глухих лесов, чтобы медведи могли нормально размножаться. Летом и осенью можно встретить медведей, но, в основном, одиночек. А в зимний период бывают шатуны, которые могут быть и опасны, — пояснил «Призыву» старший научный сотрудник института экологии и биологии ВлГУ Руслан Жуков. — Но это единичные экземпляры, и те проходящие. Если медведь не ранен, то опасности для человека прямой не представляет.

Напугал людей

В нашем регионе нападения медведей на людей не фиксировались. А вот пугать местных жителей косалапому приходилось. В этом году бурый медведь зашел без приглашения в поселок Красное Знамя Александровского района. Люди сумели снять приключения зверя на видео. Кадры с косолапым гостем опубликованы в популярном городском паблике и набрали тысячи просмотров.

Нам удалось узнать подробности инцидента в администрации Краснопламенского сельского поседения. Представители власти подтвердили «Призыву», что хищник действительно выходил к местным жителям. Но его удалось оперативно убрать.

— Нам удалось выяснить, чей это медведь. С его хозяином созвонились, тот приехал и забрал зверя. Никаких чрезвычайных происшествий не было, хищник ни на кого не напал, — рассказали нам в местной администрации.

Мишка был не дикий, у него нашёлся хозяин.

Понять точно, кому принадлежит медведь, нам не удалось. Одно стало очевидно: у зверя есть хозяин. При этом, встретить в наших лесах можно и дикого мишку. И если при контакте со зверем не демонстрировать агрессивного поведения, то он, скорее всего, пройдет стороной.