Дорожники рассказали о причине заторов на южном обходе Владимира

Дорожники объяснили пробки на южном обходе Владимира, на которые в последние дни жалуются автомобилисты. Заторы на 184-м километре федеральной трассы М-7 «Волга» связаны с проведением ремонтных работ. Они проводились вчера, продолжатся и сегодня, 21 октября, до 17.00.

Набраться терпения

Движение по ремонтируемому участку организовано в реверсивном режиме. Максимальная скорость – 40 км/ч. Водителей просят с пониманием отнестись к временному неудобству, заранее планировать свой маршрут с учетом ограничений.

Как пояснили «Призыву» в пресс-службе ФКУ «Упрдор Москва — Нижний Новгород», на южном обходе Владимира дорожники устраняют дефекты в дорожном покрытии. Делается это ради безопасности автомобилистов, чтобы не создавались аварийные ситуации. И ремонт проводят не ямочный, а более основательный: дорожное полотно восстанавливают при помощи нарезания карт. Капризная осенняя погода работе не мешает.

— Это заблуждение, что укладывать асфальт в дождь и при низких температурах нельзя. Есть специальный регламентирующий документ, где все прописано, — уточнили в пресс-службе дорожного ведомства.

Противоослепляющие экраны

Южный обход Владимира, а точнее участки с четырехполосным движением, сделают безопаснее и за счет противоослепляющих экранов. Их смонтируют по направлению движения транспортных средств.

— Противоослепляющие экраны поставят на участке 184-222-й километр южного обхода. Экраны крепятся к барьерному ограждению между встречными потоками, поэтому их смонтируют только на участках с 4-полосным движением, — пояснили в пресс-службе ФКУ «Упрдор Москва — Нижний Новгород».

На новые меры безопасности на трассе потратят 100 миллионов рублей.

Противоослепляющие экраны предназначены для защиты водителей транспортных средств от слепящего действия светового потока. Он создаётся фарами автомобиля при встречном разъезде в темное время суток.

Экраны представляют собой щитки высотой 90 см и шириной 22 см со светоотражающими катафотами на каждой стороне. Они сделаны из ударопрочного стеклопластика, устойчивого к перепадам температуры и не подверженного выгоранию. Установку экранов планируется завершить к декабрю текущего года.

Такие элементы дорожного устройства пригодились бы и на двухполосных участках южного обхода, где встречные потоки ничем не разделены. Именно там машины частенько выезжают на встречную полосу, несмотря на запрещающие знаки и разметку.