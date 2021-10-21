Дежурные группы в детских садах Владимира могут открыть в нерабочие дни

Вопрос открытия дежурных групп в дошкольных учреждениях Владимира решится в ближайшие дни. Как пояснили «Призыву» в пресс-службе мэрии, город к этому готов, алгоритм действий уже отработан.

Теперь в администрации города ждут указа врио губернатора. «Белый дом» должен определиться со сроками. Возможность ввести дополнительные выходные на региональном уровне у местных властей есть. Пока же точно известно, что нерабочие дни будут объявлены с 30 октября до 7 ноября.

— Решение, которое примут в мэрии Владимира, будет основываться на указе губернатора. Глава региона может увеличить установленный федеральным центром срок нерабочих дней. Мы ждем официального документа, после которого обязательно проинформируем всех, в том числе и о возможном создании дежурных групп в детских садах, — пояснил «Призыву» представитель пресс-службы администрации города Владимира Игорь Ефремов. — Тема эта актуальна для родителей, которые трудятся на непрерывном производстве. Практика открытия таких групп у нас, конечно, есть.

Вопрос, куда девать детей во время нерабочих дней, сейчас один из самых обсуждаемых в родительских чатах. Если мамы и папы будут трудиться, то малышей оставить будет не с кем. Для этого и могут быть созданы дежурные группы.

Опыт прошлого

Детские сады и школы уже приходилось закрывать. С 1 по 10 мая этого года в стране продливали праздничные дни. Тогда власти областного центра заявляли о готовности открыть дежурные группы. Среди родителей провели опрос. И как заверяли в мэрии Владимира, мамы и папы отказались от этой идеи. Большинство нашло возможность провести время с детьми, кто-то договорился с бабушками и дедушками.

А вот летом 2020 года дежурные группы во Владимирской области открывать пришлось. В них устраивали детей работающих родителей. По региону дошкольные учреждения посещали около двух тысяч детей.

Оставайтесь дома

Региональное управление Роспотребнадзора просит родителей оставить детей дома во время нерабочих дней. Речь не идет о посещении дежурных групп. Надзорное ведомство рекомендует отказаться от экскурсий, встреч с друзьями и посещений мест массового скопления народа. Важно разобщить детей и прервать цепочку заражения.

— Я хочу обратить внимание родителей на то, что мы не должны воспринимать режим нерабочих дней как дополнительный отдых. Мы рекомендуем соблюдать режим самоизоляции. По возможности детей, конечно, надо держать дома, — отметила на брифинге, посвященном эпидемиологической ситуации в области пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Марина Колтунова. — Для чего это всё делается? Для того, чтобы разорвать вот эту передачу инфекционных заболеваний. Это касается и коронавируса, который передаётся воздушно-капельным путём, и ОРВИ.

Окончательное решение о сроках введения на территории области нерабочих дней за «Белым домом». Александр Авдеев на своих страницах в социальных сетях уже отметил, что принято оно будет до конца этой недели.