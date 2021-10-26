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Дежурные группы будут работать в детских садах Владимира

От родителей потребуется ходатайство

C 1 по 3 ноября в детских садах Владимира будут работать дежурные группы. Перечень ДОУ будет известен в конце текущей рабочей недели. Об этом на оперативном совещании в «Белом доме» заявил врио заместителя губернатора Григорий Вишневский. Сейчас изучается потребность родителей в дежурных группах, сказал он.

Накануне воспитатели начали проводить информационную работу с родителями и изучать спрос на посещение дежурных групп.

— С 1-е по 3-е для остронуждающихся будет организована дежурная группа. Напишите, кто придет, — пишет в общем чате воспитатель группы № 13 владимирского детского сада № 48.

При этом уточняется, что для посещения группы нужно предоставить в ДОУ ходатайство с места работы обоих родителей. Дежурные группы будут работать во всех детских садах Владимира и области, где будет запрос родителей при наличии подтверждённых документов.

Опыт прошлого

Детские сады и школы уже приходилось закрывать из-за пандемии. С 1 по 10 мая нынешнего года в стране продлевали праздничные дни. Тогда власти областного центра заявляли о готовности открыть дежурные группы. Среди родителей провели опрос. И, как заверяли в мэрии Владимира, мамы и папы отказались от этой идеи.

Большинство нашло возможность провести время с детьми, кто-то договорился с бабушками и дедушками.

А вот летом 2020 года дежурные группы во Владимирской области открыли. Туда устраивали детей работающих родителей. По региону дошкольные учреждения посещали около двух тысяч детей.

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Важно разобщить детей и прервать цепочку заражений

Борьба с пандемией

Региональное управление Роспотребнадзора просит родителей оставить детей дома на время нерабочих дней. Надзорное ведомство рекомендует отказаться от экскурсий, встреч с друзьями и посещений мест массового скопления народа. Важно разобщить детей и прервать цепочку заражения.

Уже несколько дней подряд ежесуточно COVID-19 во Владимирской области заражаются более трёхсот человек. Сегодня, например, выявили 311 больных. Накануне — 312.

При этом чаще стали болеть ковидом и дети. Об этом говорит общероссийская статистика. Официальных данных по Владимирской области на этот счет нет. Врачи говорят, что детей уже не обходят и постковидные осложнения.

— Некоторым детям после перенесенного коронавируса начали впервые ставить диагнозы, связанные с артритом, — сообщила Юлия Котова, заведующая отделением детской ревматологии Детского клинического многопрофильного центра Московской области. — Ревматоидные заболевания к 70 годам возникают у всех. Они заложены в геноме человека. И то, что мы сейчас видим, — увеличение раннего дебюта — говорит о том, что коронавирусная инфекция является предиктором раннего развития аутоиммунных заболеваний.

Фото «Призыва»

Автор:
Назарова Юлия

Назарова Юлия

Обозреватель

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