Десять важных вопросов о больничном

-
Все, что нужно знать о листке нетрудоспособности
Осень — это не только золотые листья и последние теплые денечки перед зимним похолоданием. Это еще и сезон подъема заболеваемости ОРВИ. Иммунитет падает на фоне снижения температуры, дождей и прочих осенних «прелестей». И очень часто люди предпочитают переносить болезнь «на ногах» и продолжают ходить на работу, чтобы не потерять деньги.Такое поведение опасно не только для самого человека, но и для окружающих. Поэтому при первых признаках недомогания следует обратиться к врачу, при необходимости взять больничный и остаться дома.
Обо всем, что нужно знать о листке нетрудоспособности, читателям «Призыва» рассказывает специалист пресс-службы Государственной Думы РФ Наталья Алексеева.
-
Для чего нужен листок нетрудоспособности?
Больничные регулируются Федеральным законом «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» и отдельными статьями ТК РФ.
Согласно законодательству «листок нетрудоспособности» подтверждает, что работник болеет и ему положена компенсация, которая оплачивается из Фонда социального страхования, где лежат отчисления с заработной платы сотрудника.
-
В каких случаях выдают больничный лист?
- Болезнь (травма) гражданина
- Долечивание работника в санаторно-курортном учреждении
- Протезирование в стационаре
- Болезнь члена семьи, за которым необходим уход
- Беременность и предстоящие роды
- Карантин
-
Каков размер пособия по нетрудоспособности?
Размер пособия по нетрудоспособности зависит от вашего стажа и среднего заработка:
- менее пяти лет — 60% среднего заработка;
- от пяти до восьми лет — 80% среднего заработка;
- более восьми — 100% среднего заработка.
Стаж высчитывается по трудовой книжке, договорам, справкам или сведениям о перечисленной заработной плате из ПФР.
Внимание! С 1 сентября родители будут получать больничные по уходу за ребенком до 7 лет включительно в размере 100% среднего заработка независимо от стажа. Сумма не будет зависеть от того, лечат ли ребенка в стационарных или амбулаторных условиях.
Для расчета среднего заработка берут все выплаты, на которые уплачивались страховые взносы за последние два года, в том числе у предыдущего работодателя.
Пособие выплачивается за календарные дни, то есть за весь период, на который выдан листок нетрудоспособности. Из этого правила есть исключения.
-
Какие медицинские организации могут выдать больничный лист?
Больничный лист выдается медицинскими организациями, уполномоченными на экспертизу временной нетрудоспособности. Это могут быть в том числе частные клиники с подходящей лицензией.
-
Каков минимум и максимум пособия?
Если заболевший человек за два предыдущих года не имел заработка или средний заработок получился ниже минимального размера оплаты труда, то пособие рассчитывается из МРОТ.
Также существует максимум пособия. При любом размере зарплаты пособие по нетрудоспособности за день не превысит установленный лимит. Однако каждый год он увеличивается. Максимальная оплата больничного листа поставлена в зависимость от предельной величины базы для начисления страховых взносов в ФСС. В 2018 году она составила 815 000 рублей, в 2019 году — 865 000 рублей, в 2020 году — 912 000 рублей, в 2021 году — 966 000 рублей.
При расчете среднего дневного заработка учитываются выплаты за два года до года начала болезни. Так, в 2021 году значение среднедневного заработка для расчета максимальной выплаты по больничному составит не больше: (865 000 + 912 000) / 730 [дней] = 2 434,24 рублей.
-
Влияет ли нарушение больничного режима на размер пособия?
Да, со дня нарушения пособие будут считать из МРОТ. Если причиной болезни сотрудника стало алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, то пособие за весь период болезни считают из МРОТ.
-
За счет каких средств оплачивается больничный?
- За первые три дня выплаты идут из средств работодателя (страхователя).
- За последующие дни — из средств Фонда социального страхования России.
- В иных случаях — уход за больным членом семьи, карантин, протезирование, долечивание в санатории — пособие выплачивается за счет средств ФСС с первого дня.
-
Какой максимальный срок нахождения на больничном?
Пособие по временной нетрудоспособности при утрате трудоспособности вследствие заболевания или травмы выплачивается за весь период до дня восстановления трудоспособности или установления инвалидности. Но есть и исключения.
-
Можно ли продлевать больничный?
Если по истечении 15-дневного срока пациенту не стало лучше, то для продления больничного потребуется медкомиссия. Если по медицинским показаниям больной должен лечь в стационар, то больничный оформляется на весь срок нахождения в лечебном учреждении. После этого врач больницы может продлить документ на 10 дней для реабилитации в домашних условиях.
Больничный по уходу за ребенком можно продлевать до его полного выздоровления только если ребенку меньше семи лет.
В случае длительного лечения медорганизация выдает новый листок нетрудоспособности и одновременно оформляет предыдущий листок нетрудоспособности для назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам.
-
Могут ли уволить человека на больничном?
Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации организации или прекращения деятельности ИП) в период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске.
Заглавное фото: duma.gov.ru