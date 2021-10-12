Десять важных вопросов о больничном

Осень — это не только золотые листья и последние теплые денечки перед зимним похолоданием. Это еще и сезон подъема заболеваемости ОРВИ. Иммунитет падает на фоне снижения температуры, дождей и прочих осенних «прелестей». И очень часто люди предпочитают переносить болезнь «на ногах» и продолжают ходить на работу, чтобы не потерять деньги.Такое поведение опасно не только для самого человека, но и для окружающих. Поэтому при первых признаках недомогания следует обратиться к врачу, при необходимости взять больничный и остаться дома.

Обо всем, что нужно знать о листке нетрудоспособности, читателям «Призыва» рассказывает специалист пресс-службы Государственной Думы РФ Наталья Алексеева.