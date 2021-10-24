Деньги для расселения аварийцев потратят на уличное освещение

Почти семь миллионов рублей, предназначенные в бюджете Владимира для расселения жителей аварийных домов, потратят на уличное освещение. А субсидию от области в размере около 22 миллионов рублей вообще вернут обратно в региональную казну. Программа переселения граждан из аварийного жилья во Владимире не выполняется. Но причина, по мнению чиновников, только одна – то, что социальная стоимость квадратного метра жилья гораздо ниже реальной рыночной.

Как аварийцев выселяют

Жителей аварийных домов расселяют за счёт средств трех бюджетов: федерального, областного и муниципального. Два первых выделяют субсидии по мере поступления заявок. Во втором полугодии Владимир обратился за финподдержкой для расселения дома № 17 по Летне-Перевозинской, 17 и одной из квартир на Гагарина, 15. Городу выделили сумму в размере около 22 миллионов рублей. Доля его самого составила ещё почти 7 миллионов рублей.

— Реализация мероприятий по переселению граждан в предложенных условиях финансирования не состоялась, — проинформировал замглавы города Сергей Литвинкин. — С июня 2021 года в судебном производстве Ленинского и Октябрьского районных судов рассматривают вопросы о принудительном изъятии земельного участка и жилых помещений. Поэтому освоение средств областного бюджета не представляется возможным.

Администрация судится с жителями аварийных домов, которые недовольны суммами компенсации.

Схема тут такая. Собственникам предлагают компенсацию за недвижимость – жильё и долю в земельном участке, если таковой имеется. Компенсация рассчитывается, исходя из выводов оценщиков, которых нанимает мэрия. Суммы выходят такие, что отдельного жилья на них не справить.

Аварийщики встают перед выбором: брать, что дают, и дополнительно оформлять ипотеку, или жаловаться и судиться.

Упреждая демарш собственников, администрация обычно сама подает в суд о принудительном изъятии аварийных метров и выселении людей. Но в случае Лентне-Перевозинской и Гагарина даже на это заморачиваться не стала. И решила вернуть 22 миллиона рублей в региональную казну, а свою долю софинансирования потратить на уличные фонари.

Отсудили – ждите

На комитетах горсовета рассмотрели вопрос о выполнении судебного решения по немедленному расселению жителей другого аварийного дома — на Разина, 4. Редакция «Призыва» неоднократно рассказывала про это опасное здание, жильцам которого много раз обещали новоселье, но оставляли ни с чем. Октябрьский районный суд вынес решение в пользу жителей, интересы которых защищала в суде горпрокуратура.

На Разина нужно расселить 39 человек из 5 муниципальных и 8 частных квартир.

— Согласно анализу рынка недвижимости Владимира с использованием официальных данных агентств недвижимости установлено, что в среднем стоимость 1 кв. м жилья на «вторичном» рынке составляет 70 347,53 рублей. По предварительной оценке, стоимость 1 кв. м при изъятии недвижимости по указанному адресу составит 52 546,00 рубля, — сообщил замглавы города Сергей Литвинкин.

Мэрия подсчитала общую сумму затрат на расселение «разинцев» — около 30 миллионов рублей. Чиновники сообщили депутатам, что такой суммы на переселение граждан из аварийного фонда не предусмотрено. Вот будут незапланированные доходы в бюджет, тогда может быть. Но сроки не сообщили.

Вместе с тем, администрация города подала апелляционную жалобу на решение Октябрьского районного суда в областной суд с требованием отменить решение о переселении.

— На этой неделе к нам приходили оценщики от администрации. Прошлись по комнатам, пофотографировали и ушли. О каких суммах компенсации можно говорить? Копейки насчитают за наши гнилушки! А мы ведь каждый месяц платим по 5-7 тысяч рублей за это аварийное жилье, — возмущаются жители Разина, 4.

Жители рассказывают, что к ним снова приходили из управления ЖКХ и настаивали на переезде в маневренное жилье. Предложили малюсенькие комнаты в общежитиях в спальных районах города. Аварийцы не соглашаются, считая, что как только они передуют, то в мэрии о них забудут.