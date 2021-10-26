Дед Мороз уже нарасхват: главный волшебник приедет в Киржач

Главный российский Дед Мороз из Великого Устюга приедет в Киржач. Визит запланирован на декабрь. Новостью поделилась группа «КиржЭль. город Киржач» и вызвала положительные отклики у местных жителей. «Вот это да… Хорошая новость. Будем ждать и надеемся на встречу», — написали под постом пользователи.

К встрече готов

Свой визит подтвердил и сам Дед Мороз, записав обращение к жителям Киржача.

— Дорогие мои друзья, киржачане мои любимые, малышня, взрослые, слава о вашем городе докатилась до сказки моей новогодней. Не могу усидеть дома, собрался в дорогу дальнюю, непременно приеду, ждите, путешествовать очень люблю и жду с нетерпением встречи с вами. Искренне ваш российский Дедушка Мороз!

Как рассказал «Призыву» краевед, предприниматель и благоустроитель Евгений Федоров, пока точная дата приезда главного волшебника страны в Киржач не определена. Ориентировочно визит состоится в период с 15 по 20 декабря. Пригласить Деда Мороза и получить согласие удалось в ходе поездки в Великий Устюг.

Дед Мороз посетит Киржач в декабре.

Дед Мороз привился

Подробнее о мероприятиях, посвященных приезду зимнего волшебника, будет известно позже. Конечно, без праздника не обойтись, главное, чтобы его проведение не сорвалось из-за дальнейшего ухудшения эпидобстановки. Отметим также, что после 15 декабря в регионе могут повсеместно ввести QR-коды. Посетить массовые мероприятия получится только при их предъявлении, подойдет также справка о перенесённой в течение полугода коронавирусной инфекции.

Сам же Дед Мороз из Великого Устюга к встрече с детьми уже готов: прививку от коронавируса сделал.

— Дед Мороз, конечно, вакцинировался. Он же волшебник. Он самый первый вакцинировался, потому что ему с детьми работать. Как Дед Мороз может не вакцинироваться? У него защита 100%, и проверяется практически ежедневно, — рассказал в интервью ТАСС губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

67 дней до праздника

До новогодних праздников осталось 67 дней. Подготовка к ним во Владимирской области началась. В областном центре, например, уже вовсю планируют новогоднее убранство города. В конце октября — ноябре начнут устанавливать новогодние ели. Закупать новые в этом году не стали, как и украшения для них. На монтаж и украшения елей потратят 1,5 миллиона рублей. На магистралях и в скверах появятся новогодние арт-объекты.

Ранее «Призыв» сообщал, что Центральный парк Владимира преобразится к Новому году стараниями предпринимателей. В преддверии праздников в областном центре пройдет фестиваль тематических фотозон и арт-объектов #ЗимнийГород33 (0+).