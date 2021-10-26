очередь из машин скорой помощи

Число госпитализированных с коронавирусом бьет антирекорды

За один день в больницу попали 250 человек

Во Владимирской области стремительно растет число госпитализированных с коронавирусом. По данным регионального департамента здравоохранения, 23 октября, в субботу, в больницу попали 250 человек. Это значительно больше, чем было ежесуточно, например, месяца три назад. Так, 8 июля госпитализировали 150 жителей региона. И это при том, что и тогда, и сейчас был отмечен пик заболеваемости.

Настораживает и большой разрыв между числом госпитализированных и выписанных домой пациентов. Выписанных — в разы меньше. 23 октября, например, госпитализировали 250, а отправили домой — 193 человека. Таким образом, больницы заполняются стремительно.

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В ковидных госпиталях осталось 6,2% свободных мест. Фото АГН «Москва»

Коечный фонд, который можно перепрофилировать под ковид, тоже на исходе. И дальше открывать места для людей с положительными тестами и тяжелым течением болезни, опасно. Ведь чем больше коек отдают больным коронавирусом, тем меньше их для пациентов с другими патологиями. А их тоже нельзя оставлять без помощи.

На 25 октября в регионе 2300 коек для больных ковидом. 93,8% из них заняты.

Тем не менее, коечный фонд во Владимирской области постоянно наращивается. Сейчас мест для ковидных 2300, а месяц назад было на тысячу меньше. А в трех районах области — Юрьев-Польском, Судогодском и Суздальском, — отмечалась 100% загруженность.

Причины госпитализации

Областной департамент здравоохранения назвал несколько основных причин тяжелого течения коронавируса и госпитализации пациентов. На больничную койку чаще попадают люди, которые поздно обратились за помощью или занимались самолечением, сообщила начальник отдела организации медицинской помощи Светлана Григорян. Именно таких пациентов в основном привозят машины скорой помощи.

Отдельно Светлана Григорян обратила внимание на то, что госпитализировать приходится пациентов, отказывавшихся следовать советам врача и пить лекарства, назначенные терапевтом. Основная причина — люди просто не считали это необходимым.

У нас Министерством здравоохранения разработаны схемы лечения, они утверждены и приносят положительный эффект в лечении. Именно своевременное обращение за медпомощью, исполнение рекомендаций лечащего врача дает положительный результат, — отметила представитель облздрава.

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В ковидном госпитале «Красного креста» нет мест

Привитые или нет

Большинство из заболевших коронавирусом в последнее время не были привиты. Об этом накануне заявил глава департамента здравоохранения. Константин Баранов выступил перед членами региональной общественной палаты. Специалист отметил, что вакцинация защищает от тяжелого течения инфекции.

Подавляющее большинство вновь заболевших — это люди непривитые. И сразу же оговорюсь, это не мои слова, это доказано учеными, практиками нашей страны. У тех людей, которые вакцинировались, ковид протекает намного легче, чем у тех, кто прививку не получал, — подчеркнул Константин Баранов.

В сентября было известно, что среди пациентов областной клинической больницы только 10% вакцинированы. При этом болезнь они переносят легче и восстанавливаются быстрее. Заместитель главного врача ОКБ Сергей Артамонов тогда отмечал, что прививка помогает смягчить течение болезни.

Мы ведем четкую статистику, собирая у каждого пациента анамнез заболевания, в том числе, вакцинировался он или нет. Где, чем, когда и каким образом это происходило. Число вакцинированных пациентов в госпитале ОКБ не превышает 10%. И как отвечают врачи госпиталя, у таких пациентов заболевание протекает легче. Они лучше отвечают на лечение и быстрее выздоравливают, — отметил Сергей Артамонов.Можно неоднозначно относиться к вакцине. Слушать Интернет, слушать людей, которые не имеют медицинского образования и никаких причин, которые позволяют высказывать им свое профессиональное суждение. Тем не менее, любая вакцина – это единственная профилактика и способ остановить эпидемию.

Пациенты ждут

Найти место для пациентов с коронавирусум сейчас большая проблема. Сразу несколько фельдшеров станции скорой медицинской помощи Владимира подтвердили это в разговоре с «Призывом». Медики отметили, что больным порой приходиться ждать по нескольку часов в неотложке. Даже с высокой температурой, одышкой, низкой сатурацией и поражением легких.

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Фельдшеры скорой помощи. Фото Екатерины Ашаевой

Все это время машины скорой помощи простаивают, фактически выполняя функцию госпиталя на колесах. Пациентам на месте оказывают кислородную поддержку. Иногда в красной зоне станции скорой помощи собирается по нескольку автомобилей, говорят медики.

Одно из решений проблемы дефицита мест, который существует из-за роста числа госпитализированных, — строительство быстровозводимого инфекционного госпиталя не менее чем на 330 койко-мест с перспективой расширения до 600. С инициативой его возведения выступил врио губернатора Александр Авдеев. Сейчас решаются вопросы по месту строительства объекта и финансированию.

Фото Елены Малышевой 

Автор:
Тарбеева Полина

Тарбеева Полина

Специальный обозреватель

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