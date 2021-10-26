Число госпитализированных с коронавирусом бьет антирекорды

Во Владимирской области стремительно растет число госпитализированных с коронавирусом. По данным регионального департамента здравоохранения, 23 октября, в субботу, в больницу попали 250 человек. Это значительно больше, чем было ежесуточно, например, месяца три назад. Так, 8 июля госпитализировали 150 жителей региона. И это при том, что и тогда, и сейчас был отмечен пик заболеваемости.

Настораживает и большой разрыв между числом госпитализированных и выписанных домой пациентов. Выписанных — в разы меньше. 23 октября, например, госпитализировали 250, а отправили домой — 193 человека. Таким образом, больницы заполняются стремительно.

Коечный фонд, который можно перепрофилировать под ковид, тоже на исходе. И дальше открывать места для людей с положительными тестами и тяжелым течением болезни, опасно. Ведь чем больше коек отдают больным коронавирусом, тем меньше их для пациентов с другими патологиями. А их тоже нельзя оставлять без помощи.

На 25 октября в регионе 2300 коек для больных ковидом. 93,8% из них заняты.

Тем не менее, коечный фонд во Владимирской области постоянно наращивается. Сейчас мест для ковидных 2300, а месяц назад было на тысячу меньше. А в трех районах области — Юрьев-Польском, Судогодском и Суздальском, — отмечалась 100% загруженность.

Причины госпитализации

Областной департамент здравоохранения назвал несколько основных причин тяжелого течения коронавируса и госпитализации пациентов. На больничную койку чаще попадают люди, которые поздно обратились за помощью или занимались самолечением, сообщила начальник отдела организации медицинской помощи Светлана Григорян. Именно таких пациентов в основном привозят машины скорой помощи.

Отдельно Светлана Григорян обратила внимание на то, что госпитализировать приходится пациентов, отказывавшихся следовать советам врача и пить лекарства, назначенные терапевтом. Основная причина — люди просто не считали это необходимым.

— У нас Министерством здравоохранения разработаны схемы лечения, они утверждены и приносят положительный эффект в лечении. Именно своевременное обращение за медпомощью, исполнение рекомендаций лечащего врача дает положительный результат, — отметила представитель облздрава.

Привитые или нет

Большинство из заболевших коронавирусом в последнее время не были привиты. Об этом накануне заявил глава департамента здравоохранения. Константин Баранов выступил перед членами региональной общественной палаты. Специалист отметил, что вакцинация защищает от тяжелого течения инфекции.

— Подавляющее большинство вновь заболевших — это люди непривитые. И сразу же оговорюсь, это не мои слова, это доказано учеными, практиками нашей страны. У тех людей, которые вакцинировались, ковид протекает намного легче, чем у тех, кто прививку не получал, — подчеркнул Константин Баранов.

В сентября было известно, что среди пациентов областной клинической больницы только 10% вакцинированы. При этом болезнь они переносят легче и восстанавливаются быстрее. Заместитель главного врача ОКБ Сергей Артамонов тогда отмечал, что прививка помогает смягчить течение болезни.

— Мы ведем четкую статистику, собирая у каждого пациента анамнез заболевания, в том числе, вакцинировался он или нет. Где, чем, когда и каким образом это происходило. Число вакцинированных пациентов в госпитале ОКБ не превышает 10%. И как отвечают врачи госпиталя, у таких пациентов заболевание протекает легче. Они лучше отвечают на лечение и быстрее выздоравливают, — отметил Сергей Артамонов. — Можно неоднозначно относиться к вакцине. Слушать Интернет, слушать людей, которые не имеют медицинского образования и никаких причин, которые позволяют высказывать им свое профессиональное суждение. Тем не менее, любая вакцина – это единственная профилактика и способ остановить эпидемию.

Пациенты ждут

Найти место для пациентов с коронавирусум сейчас большая проблема. Сразу несколько фельдшеров станции скорой медицинской помощи Владимира подтвердили это в разговоре с «Призывом». Медики отметили, что больным порой приходиться ждать по нескольку часов в неотложке. Даже с высокой температурой, одышкой, низкой сатурацией и поражением легких.

Все это время машины скорой помощи простаивают, фактически выполняя функцию госпиталя на колесах. Пациентам на месте оказывают кислородную поддержку. Иногда в красной зоне станции скорой помощи собирается по нескольку автомобилей, говорят медики.

Одно из решений проблемы дефицита мест, который существует из-за роста числа госпитализированных, — строительство быстровозводимого инфекционного госпиталя не менее чем на 330 койко-мест с перспективой расширения до 600. С инициативой его возведения выступил врио губернатора Александр Авдеев. Сейчас решаются вопросы по месту строительства объекта и финансированию.