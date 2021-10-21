Четыре человека погибли в ДТП с автобусом в Судогодском районе

Страшное ДТП произошло сегодня ночью в Судогодском районе. Около 03.30 на 187 км автодороги М-7 «Волга» столкнулись автобус и большегруз. По состоянию на 07.00 подтверждена информация о четырёх погибших. Всего в автобусе находились 10 человек. 6 из них госпитализированы в медицинское учреждение. Водитель большегруза не пострадал, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

Что произошло

По предварительной информации автобус » Mercedes «, следуя в сторону Нижнего Новгорода, столкнулся со стоящим на обочине большегрузом «Scania». Сообщается также, что предварительно, пассажиры автобуса – взрослые люди и автобус был не рейсовый. Информация уточняется.

По предварительным данным, водитель автобуса мог уснуть за рулем. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона. «Предварительно, водитель автобуса мог уснуть за рулем. Пострадавших отправили в больницу «Красный крест» Владимира«, — сказал собеседник агентства.

На месте ДТП работают сотрудники полиции и экстренных служб.

Движение не затруднено. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Смертельное ДТП

Ранее смертельное ДТП с участием микроавтобуса произошло в Гороховецком районе. Оно унесло жизни сразу четырех человек. Еще пятеро пострадали, среди них водитель. По предварительной информации, водитель микроавтобуса «Volkswagen», двигаясь в сторону Нижнего Новгорода, допустил столкновение со следовавшим впереди автомобилем «МАЗ». Микроавтобус опрокинулся. Для ликвидации последствий ДТП на место выехали сотрудники МЧС. Спасатели проводили деблокировку пострадавших. После случившегося возбудили уголовное дело.

25 ДТП за неделю

За минувшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 25 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми. 38 человек получили травмы различной степени тяжести, травмированы 6 несовершеннолетних. Полицейские оформили 367 происшествий с материальным ущербом.

Госавтоинспекторы также остановили 64 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано 3 происшествия.