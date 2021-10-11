Чайник или лидер: хорошо ли вы знаете язык соцсетей?

«ВКонтакте» отмечает день рождения

10 октября 2006 года принято считать днём рождения социальной сети «ВКонтакте». Он был приурочен ко дню рождения ее основателя Павла Дурова, которому в тот день исполнилось 22 года. «ВКонтакте» — это целый мир со своим собственным языком. В первую очередь это интернет-термины, как официально принятые, так и русифицированные с английского самими пользователями, а также распространенные жаргонные словечки. Пройдите этот тест и проверьте, хорошо ли вы знаете этот язык. Кто вы – неопытный пользователь или человек, ко мнению которого многие прислушиваются? Чайник вы или лидер?

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Заглавное фото: michaelbeachcoach.com

Автор:
Лысова Татьяна

Лысова Татьяна

Корректор, обозреватель

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