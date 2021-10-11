Чайник или лидер: хорошо ли вы знаете язык соцсетей?

10 октября 2006 года принято считать днём рождения социальной сети «ВКонтакте». Он был приурочен ко дню рождения ее основателя Павла Дурова, которому в тот день исполнилось 22 года. «ВКонтакте» — это целый мир со своим собственным языком. В первую очередь это интернет-термины, как официально принятые, так и русифицированные с английского самими пользователями, а также распространенные жаргонные словечки. Пройдите этот тест и проверьте, хорошо ли вы знаете этот язык. Кто вы – неопытный пользователь или человек, ко мнению которого многие прислушиваются? Чайник вы или лидер?
Заглавное фото: michaelbeachcoach.com