Чайник или лидер: хорошо ли вы знаете язык соцсетей?

Ака

Указатель на псевдоним (ник) от англ. Also Known As – также известен как

Аккаунт - учётная запись, содержащая сведения, которые пользователь сообщает о себе в социальной сети

Активность - поведение пользователей, например, постановка лайков, комментирование, репост записи, ее сохранение