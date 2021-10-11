Чайник или лидер: хорошо ли вы знаете язык соцсетей?

10 октября 2006 года принято считать днём рождения социальной сети «ВКонтакте». Он был приурочен ко дню рождения ее основателя Павла Дурова, которому в тот день исполнилось 22 года. «ВКонтакте» — это целый мир со своим собственным языком. В первую очередь это интернет-термины, как официально принятые, так и русифицированные с английского самими пользователями, а также распространенные жаргонные словечки. Пройдите этот тест и проверьте, хорошо ли вы знаете этот язык. Кто вы – неопытный пользователь или человек, ко мнению которого многие прислушиваются? Чайник вы или лидер?

Ака Указатель на псевдоним (ник) от англ. Also Known As – также известен как Аккаунт - учётная запись, содержащая сведения, которые пользователь сообщает о себе в социальной сети Активность - поведение пользователей, например, постановка лайков, комментирование, репост записи, ее сохранение Правильно! Неправильно! - Бан Сбой, ошибка, дефект Баннер - статичное или анимированное рекламное изображение Удаление аккаунта пользователя из группы или базы сайта за некорректное поведение Правильно! Неправильно! - Залить Закачать файлы на сервер Добавить в друзья своей странички другого ее пользователя Копировать файлы на свой компьютер с удаленного, например, из Интернета Правильно! Неправильно! - Личка Предоставление права доступа и проверка полномочий пользователя на выполнение каких-либо действий на сайте Сообщения в соцсетях, передаваемые одним пользователем другому и не доступные третьим лицам Картинка (фото), которую пользователь выбирает в качестве представления его «лица» – учетной записи или сообщества Правильно! Неправильно! - Фолловер Подписчик Группа пользователей сети интернет, которая определяется по какому-либо признаку Человек, который постоянно публикует свой контент и считается популярным у аудитории Правильно! Неправильно! - Сторис История посещений и действий пользователя в социальной сети Процесс, при котором соцсеть может идентифицировать зарегистрированного пользователя Короткие посты в формате видео или фото, которые показываются в отдельном разделе над основной лентой Правильно! Неправильно! - Послать на три кнопки Аварийное завершение работы программы или ПК Нажать Ctrl + Alt + Delete, чтобы перезагрузить систему (ПК) Вызывающее поведение, оскорбления и провокации пользователи соцсетей Правильно! Неправильно! - Портянка Большой текстовый материал, который тщательно сверстан и наполнен фото Отложенная публикация записей в автоматическом режиме в выбранное время и выбранный день Большой объём текста на странице одним шрифтом без структуры (главной строки, заголовков, абзацев) Правильно! Неправильно! - Хомяк Уникальный идентификатор (домен), назначенный каждому сайту Персональная (домашняя) страничка пользователя или главная страница сайта IP-адрес посетителя (хост), который был впервые зафиксирован веб-сервером или сервисом статистики на протяжении определенного промежутка времени Правильно! Неправильно! - Яшка Администратор группы в социальной сети Жаргонное название поисковой системы Яндекс Владелец персональной страницы в социальной сети Правильно! Неправильно! - Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> Чайник или лидер: хорошо ли вы знаете язык соцсетей? Я набрал %%score%% из %%total%% Поделитесь своими результатами Facebook Facebook