Более 6 тысяч пациенток прошли онкоскрининг в бесплатном медцентре

6280 женщин Владимирской области за 9 месяцев этого года прошли бесплатный онкоскрининг в клинико-диагностическом центре женского здоровья «Белая роза». Было проведено 3654 сеанса маммографии. Исследования помогли выявить онкологические заболевания, сообщает облздрав.

Ранняя диагностика

У 26 женщин специалисты центра обнаружили злокачественное новообразование молочной железы, зафиксирован один случай рака шейки матки, у 202 женщин диагностировали предраковое заболевание – дисплазия шейки матки II и III степени. Кроме того, выявлен 251 случай доброкачественного новообразования молочной железы, 123 случая доброкачественного новообразования яичника и другая патология. Об этом сообщила главный врач центра Анастасия Фарсобина. Пациенток направили на дообследование и лечение в Областной клинический онкологический диспансер и центры амбулаторной онкологической помощи при медицинских организациях.

В клинике задействованы порядка 10 врачей: гинекологи, маммологи, узисты

Запись по звонку

Новый диагностический центр для женщин «Белая роза» открылся во Владимире в прошлом году. Все услуги в нем предоставляются бесплатно, по полису ОМС. Они доступны для жительниц всего региона. Расположение клиники удобное – центр города, улица Музейная, 1. Совсем рядом с вокзалами. Направления от терапевта здесь не потребуют.

Центр работает с 8 утра до 8 вечера. Суббота и воскресенье — выходные дни. Запись ведется напрямую по городскому телефону: (4922) 471-555 во вторник и четверг с 10.00 до 15.00.

Как рассказала «Призыву» жительница Владимира Анна Ильина, для прохождения полного обследования потребуется максимум 2 часа.

— За это время я прошла процедуру маммографии, два вида УЗИ-диагностики, побывала на приеме у гинеколога и онколога. Результаты анализов и заключения с рекомендациями врачей позже пришли мне на электронную почту, очень удобно, — отметила Анна.

Запись на обследование ведется по телефону (4922) 471-555

Современные технологии

Владимирская клиника «Белая Роза» оснащена современным оборудованием, в том числе цифровым маммографом последнего поколения. Специалисты используют в своей работе прогрессивные диагностические методики.

— Медицинское учреждение открылось при участии Фонда социально-культурных инициатив и Владимирского благотворительного фонда «Мама». Цель его работы – раннее выявление и профилактика онкологических заболеваний репродуктивной системы и молочных желез, — сообщает облздрав.

Ранее «Призыв» рассказывал о том, где можно бесплатно пройти диагностику сердечно-сосудистых заболеваний. Это центры здоровья. Они работают на базе областного центра лечебной физкультуры и спортивной медицины, городской клинической больницы № 5 г. Владимира, детской городской поликлиники № 1 г. Владимира, Ковровской городской больницы № 2, Муромской городской больницы № 2, детской больницы округа Муром и Александровской районной больницы.