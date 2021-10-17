Более 38 000 жителей Владимира останутся без тепла на сутки

18 октября в Октябрьском районе Владимира прекратится подача тепла в 385 жилых домах. 38 326 человек останутся без отопления ровно на сутки — с 8.00 понедельника до 8.00 вторника. В это время будет проводиться подключение резервного трубопровода на Рпенском проезде, сообщает пресс-служба владимирского филиала «Т Плюс». После окончания работ управляющие компании восстановят теплоснабжение у потребителей.

-Замена сети проходит в рамках строительства Рпенского проезда. В процессе реконструкции будет заменено 342,15 м трубопровода разного диаметра (в трассе), а также установлен новый узел учета тепловой энергии и воздушные сети кабельных линий электропередач. Новая тепловая сеть оснащена системой оперативного диспетчерского контроля, позволяющей в режиме реального времени получать информацию о текущем состоянии теплосети и контролировать режим работы системы теплоснабжения, — сообщает пресс-служба владимирского филиала «Т Плюс».

Работы на этом объекте продлятся до конца года. Как уверяют в компании «Т Плюс», отключение потребителей больше не понадобится. Ограничение в подаче теплоносителя будет производиться только на время технологических переключений.

Адреса отключения: