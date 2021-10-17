Более 38 000 жителей Владимира останутся без тепла на сутки

18 октября в Октябрьском районе Владимира прекратится подача тепла в 385 жилых домах. 38 326 человек останутся без отопления ровно на сутки — с 8.00 понедельника до 8.00 вторника. В это время будет проводиться подключение резервного трубопровода на Рпенском проезде, сообщает пресс-служба владимирского филиала «Т Плюс». После окончания работ управляющие компании восстановят теплоснабжение у потребителей.
-Замена сети проходит в рамках строительства Рпенского проезда. В процессе реконструкции будет заменено 342,15 м трубопровода разного диаметра (в трассе), а также установлен новый узел учета тепловой энергии и воздушные сети кабельных линий электропередач. Новая тепловая сеть оснащена системой оперативного диспетчерского контроля, позволяющей в режиме реального времени получать информацию о текущем состоянии теплосети и контролировать режим работы системы теплоснабжения, — сообщает пресс-служба владимирского филиала «Т Плюс».
Работы на этом объекте продлятся до конца года. Как уверяют в компании «Т Плюс», отключение потребителей больше не понадобится. Ограничение в подаче теплоносителя будет производиться только на время технологических переключений.
Адреса отключения:
- 1 Коллективный пр. 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7
- 1 Пионерская 28а, 20, 22а, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 55, 55а, 57, 61, 61а, 62, 64, 66, 63, 65, 67, 68, 76, 76а, 78, 80, 80, 80а, 80а, 82а, 86, 86а, 88, 88а, 88г, 90а, 92, 92а
- 16 лет Октября 1, 2, 2а, 1б, 10а, 36а, 68а
- 2 Коллективный пр. 1, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 6а
- 2-й Почаевский пр. 4, 5
- 850-летия 1, 2; 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 7
- А.Матросова 28, 28а, 28б, 30
- Асаткина 1, 1а, 2, 2а, 2б, 3/8, 4/6, 6, 8, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 9, 32, 33, 34, 35, 36
- Б. Нижегородская 77, 98, 98а)
- Белоконской 3а, 4, 5, 10, 12, 13, 13а, 13б, 14, 15, 15а, 15б, 15в, 17, 17а, 17б, 18, 19, 19а, 21, 21а, 23, 25, 6, 6а, 8, 8а
- Ватутина 15
- Гастелло 1, 2, 4, 15, 3, 7, 7а, 17, 23б
- Горького 48, 50, 50а, 52а, 52, 54, 56, 56а, 56б, 58, 58а, 60, 60а, 62, 64/8, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 85а, 85б, 86, 87, 87а, 87б, 89, 91, 93, 95а, 97, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107а, 113а, 113, 113б, 115, 125, 129, 131
- Крупской 1/70, 11/19, 2, 2а, 4, 4а, 6, 6а, 7, 8, 9
- Куйбышева 24, 24б, 24в, 24г, 28а, 28в, 28ж
- Кулибина 10
- Лакина 1, 3
- Лермонтова 26, 26а, 28, 28а, 28г, 30, 30а, 26б, 26в, 28б, 28в, 30б, 30в, 30г; 34, 34а, 36, 37, 38, 38а, 39, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 44а, 45
- Луговая 20
- Мира 37, 37а, 41, 39, 45, 51, 55, 57, 59, 61, 61а
- Молодежная 1, 2, 3, 4, 5, 10
- Народная 1а, 16, 8
- Никитина 1/52, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 6
- П.Осипенко 14/43, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 31, 31а, 32, 33, 33а, 17, 21, 23а, 25а, 27, 28, 40, 40б, 49, 57, 58, 59, 62, 66а
- Поселковая 1
- Почаевская 1, 2, 2а, 2б, 3, 5, 7, 10а, 10, 13, 16а, 17а, 18, 19, 20а, 20, 21, 21а, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 30
- Северная 1, 1б, 2, 3, 4, 4а, 5, 7, 9а, 9б, 10/32, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 15а, 18а, 19, 21, 22, 24, 24а, 25, 26, 26а, 28, 28а, 30, 32, 34, 34а, 36, 36а, 38/2, 35/29, 37, 37а, 39, 43а, 41, 45а, 49, 53, 53а, 55, 59, 61, 79, 81, 83
- Северный пр. 2, 3, 4, 5, 5а, 6
- Строителей пр-т 1, 1б, 2
- Студенческая 6г, 6д
- Тракторная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 3, 3а, 3б, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 9а, 9б, 9в, 33, 38, 40, 48, 50, 52а, 54, 56, 58, 60, 64
- Тракторная 33, 39, 43, 45, 45а
- Усти-на-Лабе 21/53, 23, 25, 27, 27а, 28, 29/18, 31, 31а, 32/16, 34, 34а, 33, 36
- Фейгина 22, 11/74, 13, 13а, 15, 17, 18/72, 19, 20, 21, 23/23, 23а, 24, 26, 28, 35а
- Электрозаводская 1, 5, 6а
- Электроприборовский пр. 2а, 3, 3а, 5, 7, 7а, 9/77
- Юрьевская 1/2, 3/32, 5
Фото «Призыва»