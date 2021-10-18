Бесплатный валежник популярностью не пользуется

Прокуратура начала разъяснять жителям районов Владимирской области, как нужно собирать валежник. В Вязниках вышел материал, в Камешково… Тема, конечно, на слуху. В соцсетях валежник поминают в дело и не в дело. Чаще — не в дело, поскольку к дарам природы гам диванных аналитиков, как правило, не относится. А в реальной жизни и для обычных людей — насколько важен сбор валежника?

Дрова никто не отменял

В селе Березники Собинского района газа пока нет, лес рядом и его много, а дома в подавляющем числе — обычные русские избы. То есть, теоретически, тут бы дармовым валежником и топиться. Но нет.

— У нас валежник никто не собирает, — сообщила глава администрации Березниковского сельского поселения Наталья Быстрицкая. — Ни разу не видела, чтобы кто-то это делал. Все покупают дрова.

Колотые берёзовые дрова в Собинском районе привозят по цене около двух тысяч рублей за кубометр. В среднем — смотря по суровости зимы, — на сезон надо кубов 4-5. То есть «десятка» в трубу вылетает. В Березниках есть местный предприниматель, с ним можно договориться дешевле, по-свойски.

Морочиться же с валежником никто не хочет. Что и понятно. Сколько принесёшь на горбу? Немного. Да ещё топор с собой прихвати или пилу. Если бензоинструмент — он тяжелый, плюс к нему канистру с топливом.

Потом, сухостой нужно где-то складывать. Это не дрова, которые ложатся компактно. Хворост занимает много места. И, опять же, его нужно поломать-порубить-порезать. Чтоб в печь уместился. Хлопотно!

Важный аспект — КПД. Теплоотдача. Принёс из леса павшие ветки и стволы, к весне они совсем сгнили. Какой толк?

Западнее Березниковского поселения, через Клязьму, другое муниципальное образование — Копнинское. Там газ есть. И мотивация у людей к сбору сухостоя ещё ниже.

— Валежник здесь никому не нужен, — соглашается глава Зареченского сельского поселения Игорь Голубев. — Да и не только здесь. Я в Лакинске живу на улице, которая до сих пор не газифицирована. И никто там валежником не топится.

Кому как

Условия в регионах разные. Может, на юге, где и кизяком протопиться можно, тема бесплатного хвороста актуальна. Правда, с лесами там не ахти, но будем считать, что так.

— А у нас селяне валежник не берут, — уверен сотрудник отдела «Родная природа» Денис Дуденков, имеющий дом в селе Зауичье Камешковского района. — На топливо идёт пусть сухое, но стоящее дерево. А упало оно — всё, его атакуют грибы, пошёл процесс гниения — через год оно никуда не годится.

Да и как определить — спилил человек сухое дерево или «разделал» уже лежавшее на земле?

Легитимность сбора валежника в нашей местности, надо полагать, успокоила лишь один контингент гостей леса — туристов. Отыскал ветки для костерка, запалил, и не думай — привлекут тебя к ответственности или не привлекут. Ну, если, конечно, всё это происходит не в пожароопасный сезон.

Если бы ещё и приплачивали

Уточним. В законодательстве речь идёт не только о валежнике. Лесной кодекс РФ содержит понятие «недревесных лесных ресурсов».

— К недревесным лесным ресурсам относятся: валежник, пни, береста, кора деревьев и кустарников, хворост, веточный корм, еловая, пихтовая, сосновая лапы, ели или деревья других хвойных пород для новогодних праздников, мох, лесная подстилка, камыш, тростник и подобные лесные ресурсы, — разъяснила прокуратура.

Странно, что не упоминаются грибы, но их, наверное, можно отнести к «подобным лесным ресурсам».

Свободно и бесплатно из леса — для собственных нужд! — можно нести всё, кроме ёлок и других хвойников под Новый год (это уже бркаоньерство). При этом, конечно, нужно применять способы, исключающие вред лесным насаждениям и истощение ресурсов.

Валежник можно собирать только с применением ручного инструмента: пил, топоров, легких бензопил. И никакой спецтехники! — гласит Приказ Минприроды России от 28.07.2020 № 496. За нарушение правил сбора и заготовки — штраф.

Учитывая, что валежник в нашей области мало кого интересует, штраф за него наложить проблематично. Более того, людей следовало бы поощрять за то, что они очищают лес. Захламленный, тот горит чаще и вообще больше походит на больной угнетенный лес.

Но у нас как-то охотнее получается запрещать. Или, в крайнем случае, разрешать с оговорками. Что, конечно же, является достижением даже при неопределённости выгод.