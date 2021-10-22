Арктическое вторжение принесет снег и заморозки

Погодная лихорадка продолжается. После непродолжительного потепления в выходные во Владимирскую область придет резкое похолодание. Погоду испортит североатлантический циклон. Он спровоцирует очередное арктическое вторжение. Синоптики прогнозируют заморозки и снег.

Зима близко!

После сегодняшних 13 градусов тепла ощутимо похолодает уже завтра. Днем прогнозируется не выше +8 градусов, в воскресенье еще холоднее – всего +5 градусов. По данным популярных погодных сервисов, в выходные также ожидаются дожди. В ночь на понедельник будут заморозки -1…-2 градуса. Возможен снег. К слову, он прогнозируется и на следующей неделе.

Надеяться на новую волну потепления уже не приходится.

Как ранее сообщал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец на своей странице в Инстаграме, с воскресенья начнётся долговременное вторжение арктического холода, которое в последующем переведёт формат погоды в предзимье.

Метеорологи полагают, что зимняя погода в европейской части России установится согласно климатической норме. Метеозиму ждут к 10 ноября.

В целом же, по прогнозам Гидрометцентра, погода ноября будет в пределах нормы. Преобладающая температура ночью будет уже отрицательной — минус 1-6 градусов. Днем – +1…+4 градуса. При похолоданиях ночью температура может понижаться до минус 15 градусов, а днем не превышать минус 5-10 градусов.

Град и сильный ветер

Сегодня, несмотря на достаточно теплый для октября день, погода выдалась очень капризной. То светит солнце, то идет проливной дождь. В некоторых районах он прошел даже с градом. Погода напоминает американские горки – метеочувствительным людям приходится непросто. Хлопот добавит и сильный юго-западный ветер. Его порывы могут достигать до 20 метров в секунду, сообщает пресс-служба МЧС России по Владимирской области.

При возникновении опасной ситуации обращайтесь по номерам 101/112.

Спасатели предупреждают, что непогода повысит риски возникновения ЧС, связанных с повреждением линий электропередач и связи, авариями на объектах энергоснабжения, нарушением в работе водоотводящих систем дождевых стоков, увеличением количества ДТП на трассах местного и федерального значения, повреждением сельскохозяйственных культур.

Чтобы избежать неприятностей, автолюбителям рекомендовано не оставлять личный транспорт под слабоукреплёнными конструкциями и деревьями.