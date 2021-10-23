Александр Авдеев сообщил о дефиците кислорода в больницах Владимирской области

В больницах региона не хватает кислорода, необходимого, в том числе, для госпитализированных пациентов с коронавирусом. Об этом в своем еженедельном отчете по работе с обращениями граждан сообщил врио губернатора Владимирской области. Видео опубликовано в социальных сетях Александра Авдеева.

—Вопрос обеспечения кислородом наших больниц очень тревожный. Действительно, все находится в таком ручном управлении. Кислорода не хватает по всей стране. Вы знаете, что страна в целом и Владимирская область находятся на пике заболеваемости, мы ставим очередные антирекорды. Поэтому наличие в области кислорода — это первостепенная задача, — подчеркнул Александр Авдеев. — Мы для этого находимся в прямом контакте с министерством промышленности Российской Федерации для того, чтобы получать квоты на кислород и привозить жидкий кислород в область, но также сами предпринимаем все меры, чтобы закупить концентраторы кислородные. Это те установки, которые вырабатывают атмосферный кислород. Нам нужно оснастить максимум больниц такими установками.

Закупку кислородных концентраторов врио губернатора поставил в ряд приоритетных задач в сфере здравоохранения. Он отметил, что ситуация непростая и требует организованной работы главных врачей, специалистов экономического блока администрации региона и, конечно, департамента здравоохранения.

Коек не хватает

Еще раз врио губернатора остановился на проблеме с койками для пациентов с COVID-19. За последние две недели в области удалось развернуть более 300 дополнительных мест в больницах. Однако на 22 октября из 2255 ковидных коек было занято 2084, т.е. 92,4%. Свободно на данный момент 171 место, сообщается в официальном бюллетене «Белого дома».

—К сожалению, заболеваемость растет, и нам необходимо, чтобы система здравоохранения помогла людям выздороветь и лечебные учреждения могли принять всех в тяжелой и средней форме тяжести течения болезни. Надо сказать, что две недели назад у нас было всего на область 1900 ковидных коек, сейчас это более 2200. Но надо сказать, что практически все койки тоже заполнены. Тем не менее, у нас кое-какой запас есть. Лечебные учреждения хоть и работают в таком экстренном режиме, но пока справляемся с ситуацией, — рассказал Александр Авдеев.

Кардинально проблему мог бы решить инфекционный госпиталь. Но, как отметил врио губернатора, вопрос это небыстрый и дорогостоящий. Александр Авдеев рассказал, что готовятся варианты размещения и планировки. Ведется работа по получению финансирования проекта. Госпиталь в перспективе закроет вопрос с дефицитом мест и перепрофилированием медицинских учреждений, которые должны оказывать плановую помощь другим больным.

Во Владимирской области заняты 92,4% коечного фонда для пациентов с коронавирусом

Дефицит врачей

Ранее «Призыв» озвучил еще одну серьезную проблему — дефицит анестезиологов-реаниматологов. На данный момент согласно сайту «Работа России» в регионе 45 таких вакансий. Только в медучреждениях Владимира не хватает сразу 16 специалистов.

Об этом же говорит и директор департамента здравоохранения Константин Баранов. «Мы будем перепрофилировать хирургов и те специальности, которые рядом», — приводит слова чиновника телеканал «Губерния33». При этом нагрузка на всех врачей превышает норму в 10 раз.

Разгрузить систему здравоохранения Владимирской области должны нерабочие дни и новые ограничительные меры, которые вводятся с 30 октября по 7 ноября. Указ накануне подписал врио губернатора.