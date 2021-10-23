Врио губернатора Александр Авдеев

Александр Авдеев сообщил о дефиците кислорода в больницах Владимирской области

Регион ведет работу по закупке кислородных концентраторов

В больницах региона не хватает кислорода, необходимого, в том числе, для госпитализированных пациентов с коронавирусом. Об этом в своем еженедельном отчете по работе с обращениями граждан сообщил врио губернатора Владимирской области. Видео опубликовано в социальных сетях Александра Авдеева.

Вопрос обеспечения кислородом наших больниц очень тревожный. Действительно, все находится в таком ручном управлении. Кислорода не хватает по всей стране. Вы знаете, что страна в целом и Владимирская область находятся на пике заболеваемости, мы ставим очередные антирекорды. Поэтому наличие в области кислорода — это первостепенная задача, — подчеркнул Александр Авдеев. — Мы для этого находимся в прямом контакте с министерством промышленности Российской Федерации для того, чтобы получать квоты на кислород и привозить жидкий кислород в область, но также сами предпринимаем все меры, чтобы закупить концентраторы кислородные. Это те установки, которые вырабатывают атмосферный кислород. Нам нужно оснастить максимум больниц такими установками.

Закупку кислородных концентраторов врио губернатора поставил в ряд приоритетных задач в сфере здравоохранения. Он отметил, что ситуация непростая и требует организованной работы главных врачей, специалистов экономического блока администрации региона и, конечно, департамента здравоохранения.

Хирургический корпус ОКБ

Вариант размещения инфекционного госпиталя на базе ОКБ больше не рассматривается. Фото «Призыва»

Коек не хватает

Еще раз врио губернатора остановился на проблеме с койками для пациентов с COVID-19. За последние две недели в области удалось развернуть более 300 дополнительных мест в больницах. Однако на 22 октября из 2255 ковидных коек было занято 2084, т.е. 92,4%. Свободно на данный момент 171 место, сообщается в официальном бюллетене «Белого дома».

К сожалению, заболеваемость растет, и нам необходимо, чтобы система здравоохранения помогла людям выздороветь и лечебные учреждения могли принять всех в тяжелой и средней форме тяжести течения болезни. Надо сказать, что две недели назад у нас было всего на область 1900 ковидных коек, сейчас это более 2200. Но надо сказать, что практически все койки тоже заполнены. Тем не менее, у нас кое-какой запас есть. Лечебные учреждения хоть и работают в таком экстренном режиме, но пока справляемся с ситуацией, — рассказал Александр Авдеев.

Кардинально проблему мог бы решить инфекционный госпиталь. Но, как отметил врио губернатора, вопрос это небыстрый и дорогостоящий. Александр Авдеев рассказал, что готовятся варианты размещения и планировки. Ведется работа по получению финансирования проекта. Госпиталь в перспективе закроет вопрос с дефицитом мест и перепрофилированием медицинских учреждений, которые должны оказывать плановую помощь другим больным.

Во Владимирской области заняты 92,4% коечного фонда для пациентов с коронавирусом

Вход в "красную" зону больницы

Нагрузка на врачей превышает норму в 10 раз. Фото «Призыва»

Дефицит врачей

Ранее «Призыв» озвучил еще одну серьезную проблему — дефицит анестезиологов-реаниматологов. На данный момент согласно сайту «Работа России» в регионе 45 таких вакансий. Только в медучреждениях Владимира не хватает сразу 16 специалистов.

Об этом же говорит и директор департамента здравоохранения Константин Баранов. «Мы будем перепрофилировать хирургов и те специальности, которые рядом», — приводит слова чиновника телеканал «Губерния33». При этом нагрузка на всех врачей превышает норму в 10 раз.

Разгрузить систему здравоохранения Владимирской области должны нерабочие дни и новые ограничительные меры, которые вводятся с 30 октября по 7 ноября. Указ накануне подписал врио губернатора.

Фото «Призыва»

Автор:
Пляскина Елена

Пляскина Елена

Редактор

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