Александр Авдеев прокомментировал введение нерабочих дней во Владимирской области

Врио губернатора Владимирской области прокомментировал введение нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. На своих страницах в социальных сетях Александр Авдеев отметил, что властям региона дана возможность увеличить установленные на федеральном уровне сроки и ввести дополнительные выходные. Но это в основном касается субъектов с критической ситуацией по распространению коронавируса. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора, мы к ним не относимся.

— Президент поддержал предложение правительства объявить нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября из-за повсеместного ухудшения ситуации с COVID-19. Продление, досрочное введение каникул — на усмотрение регионов. Мы обсуждаем, как поступить. Пока склоняемся к тому, чтобы не увеличивать установленные на федеральном уровне сроки — в топ-10 наиболее проблемных субъектов Владимирская область не вошла, — отметил Александр Авдеев.

Александр Авдеев назвал ситуацию с распространением коронавируса непростой.

При этом, подчеркнул врио губернатора, и у нас все очень непросто. Люди болеют тяжело. Увеличение мощностей инфекционных госпиталей не успевает за ростом заболеваемости. За две недели открыли более 300 дополнительных коек, но они быстро заполняются.

Школьные каникулы

Отдельный вопрос касается школьных каникул. Как подчеркнул Александр Авдеев, регион может самостоятельно принять решение об их продлении или досрочном начале. При этом большинство учреждений образования, согласно ранее утвержденному графику, и так сумеют разобщить детей на две недели. Сначала школьников отправят на каникулы с 25 октября по 1 ноября. А дальше дети останутся дома в связи с объявленными нерабочими днями.

Однако некоторые школы и гимназии свои каникулы уже отгуляли или начинают их позднее. Важно будет решить вопрос с их учащимися. Как отметил врио губернатора, сейчас власти региона сопоставляют все «за» и «против». Итоговое решение будет объявлено до конца недели.

Число заболевших растет

В регионе отмечается стремительный рост числа инфицированных коронавирусом. С середины сентября кривая заболеваемости устремилась вверх. Область готовится преодолеть очередной психологический барьер в 300 положительных тестов за один день. На утро 21 октября подтверждены 299 новых случаев COVID-19.

В своем видеоотчете в прошлую пятницу Александр Авдеев назвал ситуацию «близкой к критической». Врио губернатора подчеркнул, что областная система здравоохранения работает с максимальной нагрузкой.

Чтобы остановить распространение инфекции, в области принимают все новые меры. В частности, до 13 декабря региональный Роспотребнадзор обязал привиться 80% сотрудников отдельных отраслей экономики, работников промышленных предприятий, государственных и муниципальных служащих и студентов старше 18 лет.

На этом фоне обсуждается и возможность введения QR-кодов для посещения заведений сферы услуг и гостеприимства. Пока это решение отложено до 29 октября. Власти региона проводят консультации с сотрудниками Роспотребнадзора и предпринимателями. Уже сейчас понятно, что новые ограничения будут вводить. Пока остается вопрос, какие это будут меры.