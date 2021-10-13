Александр Авдеев пообещал разобраться с проблемами общественного транспорта во Владимире

Врио губернатора Александр Авдеев и глава города Андрей Шохин обсудили проблемы общественного транспорта во Владимире. Для посещения выбрали троллейбусное депо на Ново-Ямской, где располагается крупнейший на сегодня городской перевозчик «Владимирпассажиртранс». Видео встречи было опубликовано в соцсетях Александра Авдеева.

Осмотрев хозяйство муниципальной компании, руководитель региона заявил, что в кратчайшие сроки необходимо обновить подвижной состав, ввести дифференциацию тарифа и поднять зарплаты водителям.

Владимирцы жалуются

Поводом для визита на транспортное предприятие стали обращения жителей Владимира в соцсетях. Александр Авдеев был удивлен, сколько раз за 6 дней его работы в «личку» приходили сообщения о проблемах с общественным транспортом. В комментариях под немногочисленными постами люди также жалуются на старые автобусы, просят добавить новые маршруты и увеличить число рейсов.

— Глава администрации города Андрей Шохин и гендиректор предприятия Михаил Кулибаба рассказали мне о том, что причинами долгого ожидания автобусов пассажирами являются устаревший автопарк, нехватка транспорта и дефицит кадров — водители неохотно идут работать на старых машинах, да и зарплата не соответствует нагрузкам. Очевидно, что эпидемия COVID-19 усугубила ситуацию, водительская кабина не защищает от инфекции, — сообщил врио губернатора Александр Авдеев.

Заявка на обновление

На встрече подняли еще одну проблему — состояние автопарка. «Призыв» неоднократно делал репортажи на тему работы общественного транспорта во Владимире. Последний — об уходе нижегородского перевозчика с его новыми автобусами. Ему на смену пришел перевозчик со старым автопарком — бывшими бигановскими «мерседесами» и «манами».

Единственный перевозчик, который позаботился об обновлении, — это компания «Виктория», работающая на маршруте № 5. Другие не покупали новые автобусы и троллейбусы много лет.

— Начнется зима, начнутся опять поломки у вас. Нужно решить, что уже мы можем сделать в этом году. Сделаем тарифы более гибкими, удобными и, конечно, экономически обоснованными. Подумаем об уровне заработных плат. По подвижному составу жду от вас заявку. Тянуть нам нет смысла, — заявил Александр Авдеев.

Начальник управления транспорта Юрий Иванов рассказал врио губернатора, что заявку на обновление подвижного состава уже составили и направили. Первый транш — 253 миллиона рублей. Александр Авдеев пояснил, что область подготовит в федеральный центр заявку на инфраструктурный бюджетный кредит на обновление автопарка перевозчиков.

Ранее «Призыв» делал репортаж с завода «Волгабас», где представители предприятия рассказывали о возможностях перевозчиков участвовать в госпрограммах и покупать автобусы на сжиженном газовом топливе. Как это делает, например, Санкт-Петербург.

Разыскиваются сотрудники

Затронули на встрече и вопрос с дефицитом кадров. Сейчас на официальном портале «Работа России» размещено 77 вакансий водителей автобусов и 74 вакансии кондуктора на общественный транспорт Владимира.

Зарплаты водителей — от 44 до 59 тысяч рублей, кондукторов — от 13 до 35 тысяч рублей. Кондукторам платить больше остальных обещает перевозчик «ОКТО», водителям — компания «Виктория».

Муниципальный перевозчик «Владимирпассажиртранс» имеет самый большой дефицит кадров и самые низкие зарплаты. Но в качестве бонусов предлагаются льготная пенсия, социальный пакет, питание в столовой, отсутствие переработок и спецодежда.

Александр Авдеев в коротком видео не пояснил, как именно планируется повышать зарплаты сотрудникам транспортных компаний. Пресс-службы обеих администраций тоже были немногословны. «Призыв» направил уточняющие запросы в администрации и попытается выяснить подробности встречи чиновников и перспективы улучшения работы общественного транспорта.