Александр Авдеев поделился пятью секретами своей личной жизни

Врио губернатора Владимирской области приоткрыл завесу своей личной жизни. В эфире телеканала «Губерния33» Александр Авдеев рассказал пять интересных фактов о себе. Он стал гостем программы «Здесь и сейчас» и дал первое телевизионное интервью со времени своего назначения. Последние пять минут разговора были посвящены биографии и увлечениям Александра Авдеева.

Секрет № 1: имена детей

Врио губернатора немного рассказал о свое семье. У Александра Авдеева двое детей. Мальчик и девочка. Сына зовут Владимир. После назначения в наш регион в этом врио губернатора увидел интересное совпадение.

Дочку зовут Александра. Получается, что она Александра Александровна. Со своей супругой Авдеев учился в одном классе. Из Википедии можно понять, что речь идет о школе № 17 города Калуги.

Секрет № 2: любит Толкина и Булгакова

Рассказал Александр Авдеев и о своих литературных пристрастиях. Врио губернатора отметил, что, как любой человек, который проходил несколько стадий взросления, он читал разные книги. К некоторым авторам с возрастом возвращался.

— В юношеский период – это фэнтези и романтические книги, например, Толкин «Властелин колец» или Дюма. Чуть старше – это Булгаков, из зарубежных – Драйзер и Айн Рэнд. Еще старше – это Достоевский, опять же перечитывал Булгакова, — рассказал Александр Авдеев.

Секрет № 3: слушает рок и хеви-метал

Поделился врио губернатора и своими музыкальными пристрастиями. Надо отметить, что назвать их секретом уже нельзя. Александр Авдеев никогда не скрывал своей любви к року и хеви-металу.

— Да, действительно, я люблю рок. Разный — российский рок, англоязычный рок; группы, которые большинству известны. Из отечественных это и «ДДТ», и «Ария», и «Кино», и так далее; из зарубежных это и такой лирический хард-рок и хеви-метал, — поделился Александр Авдеев.

Секрет № 4: занимается агрофитнесом

Спросили Александра Авдеева и про занятия спортом. Врио губернатора подчеркнул, что профессионально ничем не занимался. Речь скорее идет о секциях. Ходил на баскетбол, футбол и плавание. Сейчас просто старается поддерживать хорошую форму.

— Если есть свободное время, стараюсь проводить его активно. Если летом, то это, если в шутку сказать, агрофитнес. Обязательно что-то есть поделать по дому, по даче, на участке. С молотком, с топором, лопатой. Смена вида деятельности, она помогает в жизни, — рассказал он.

При этом сам Александр Авдеев ничего не выращивает. Врио губернатора скорее что-то строит, благоустраивает или сажает деревья. Причем декоративные. А супруга занимается урожаем. У Авдеевых есть парник с традиционными помидорами и огурцами.

Секрет № 5: любит много работать

Закончилось интервью разговорами об идеальном дне врио губернатора. Александр Авдеев подчеркнул, что любит много работать . Его рабочий день ненормированный.

— В этом смысле глубокое погружение в проблематику с напряжённым процессом поиска решений тех или иных проблем. Вот такой обычный день, — подытожил Александр Авдеев.

Диалог с губернатором

В общей сложности интервью врио губернатора продолжалось 48 минут. За это время Александр Авдеев ответил на самые актуальные вопросы, связанные с распространением коронавируса, введением новых ограничений, строительством инфекционного госпиталя, транспортными проблемами, кадровыми вопросами т.д.

Врио главы региона демонстрирует разные формы общения с общественностью. В пятницу он записал первый видеоотчёт о проделанной работе. И обещал таким образом отвечать на вопросы жителей региона регулярно. Что касается общения в студии, временно исполняющий обязанности губернатора высказал готовность приходить на интервью каждый раз, когда пригласят.