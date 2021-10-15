Александр Авдеев отложил введение QR-кодов и проанонсировал новые ограничения

Врио губернатора Владимирской области подписал документ, который переносит сроки введения QR-кодов для сферы услуг на две недели. Об этом Александр Авдеев сообщил журналистам, текст указа пока не опубликован. Теперь ограничения могут вступить в силу с 29 октября. Слова временно исполняющего обязанности главы региона приводит областная газета «Владимирские Ведомости».

— Я подписал документ, продлевающий на две недели отсрочку, — сообщил глава региона. — Почему на две недели? Буквально вчера страна достигла очередного пика по росту заболеваемости, поэтому уменьшаем дискретность принятия решения, чтобы система здравоохранения, «скорая помощь» адаптировались к нагрузкам. Вы знаете, что облздрав работает круглосуточно, чтобы обеспечить людей лекарствами и местами. Также мы даем еще возможность и бизнесу адаптироваться, — сказал Александр Авдеев.

Введение QR-кодов перенесли до 29 октября.

Ограничительные меры начали действовать сегодня. Согласно изменению в указ № 38 «О введении режима повышенной готовности», который был подписал прежним руководителем области, с 15 октября пускать посетителей в кафе, рестораны, салоны красоты, парикмахерские, фитнес-центры и кинотеатры начали по QR-кодам о вакцинации, результату ПЦР-теста или сертификату переболевшего. Правда, просуществовали эти правила недолго.

Новые ограничения

При этом врио губернатора не исключает, что из-за роста числа заболевших придется вводить новые ограничения. В понедельник, 18 октября, Александр Авдеев проведет встречу с представителями бизнеса, на которой будут обсуждаться эти вопросы. В частности, говорить будут о вакцинации, соблюдении масочного режима и ограничении посещаемости.

На следующей неделе губернатор проведет встречу с представителями бизнеса.

— Какие-то ограничения могут быть введены уже на следующей неделе — во вторник или среду. Надо каждый день мониторить ситуацию и принимать решения. По транспорту, по школьным каникулам. Будем решать. В частности, будем внедрять стопроцентное вакцинирование в сферах, важных для жизнеобеспечения, это касается коммунальной сферы, транспорта, образования, — приводит слова Александра Авдеева газета «Владимирские Ведомости».

Дополнено в 15:20: Указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации