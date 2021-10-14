Александр Авдеев нагрянул в больницы Владимира с внезапным визитом

Александр Авдеев посетил медицинские учреждения Владимира. Визиты были внезапными, подчеркнул в своих соцсетях врио губернатора. В том же посте опубликовано видео. В кадре глава региона стучится в дверь и представляется: «Моя фамилия Авдеев». Дело происходит в поликлинике № 1. Глава региона интересуется темпами прививочной кампании, говорит с медицинской сестрой и заведующей. Главный вопрос – хватает ли препаратов и насколько активно вакцинируются люди?

— Вакцин хватает, у нас есть «Спутник Лайт», «Гам-Ковид-Вак», «ЭпиВак», «КовиВак». Некоторые приходят, мы им рекомендуем, как попасть к нам. Если кто-то срочно, то мы берем без записи. Если несрочно и терпит время, мы рекомендуем позвонить. Мы никому не отказываем, — объясняют Александру Авдееву в кабинете вакцинации.

«Впрягаемся и работаем, с медициной пока не до красоты», — объясняет съемки на телефон и заканчивает свой пост Александр Авдеев.

В «Красном Кресте»

В больнице скорой медицинской помощи главная тема разговора — госпитализация. Александр Авдеев беседует с начальником по медицинской части Абакаром Абдуллаевым. Специалист говорит, что ситуация тяжелая, главная проблема – отсутствие мест для пациентов с ковидом. Инфекционный госпиталь в «Красном Кресте» загружен полностью.

— Проблема сейчас только одна – не для всех пациентов есть места. В отделении свободных коек нет вообще, — говорит Абакар Абдуллаев. — Но, я думаю, справимся. Сейчас, конечно, тяжело, столько людей с тяжелыми осложнениями.

О том, что инфекционные госпитали работают с максимальной нагрузкой, говорят и в областном департаменте здравоохранения. За последние две недели пришлось развернуть около 200 дополнительных коек для пациентов с коронавирусом. На прошлой неделе отчитались о 130 местах, в понедельник открыли 57, накануне еще 15. Большая часть коек развернута в районах.

По состоянию на 14 октября в медицинских организациях региона действуют 2110 коек для пациентов с коронавирусом. Свободны 185, занято 91,2% коек.

На станции скорой помощи

Александр Авдеев посетил и станцию скорой помощи. Он встретился с главным врачом медучреждения и побывал в диспетчерском центре. Ему рассказали, что сейчас в сутки станция получает 280 вызовов. Из них примерно 66 для пациентов с ковидом. Госпитализация накануне понадобилась 41 больному с положительным тестом.

Поинтересовался врио губернатора и расстояниями, которые вынуждены преодолевать медики, чтобы найти место в госпиталях. Оказалось, что неотложка может проехать до 140 км в один конец. Если везти пациента надо, например, из Владимира в Струнино. По-другому ковидных больных пристроить порой не удается.

Ранее «Призыв» опубликовал рассказы фельдшеров «скорой» о многочасовом ожидании мест для пациентов с COVID-19 в больницах области. Об этом медики хотят рассказать лично Александру Авдееву. С просьбой встретиться с бригадами неотложки они написали в комментариях под видео, опубликованном в аккаунтах врио губернатора.

— Мы, работники ГБУЗ ВО ССМП г. Владимира хотим с вами встретиться и обозначить основную проблему отсутствия мест в стационарах Владимирской области для пациентов. Бригады скорой медицинской помощи превратились в «стационары на колесах», которые вынуждены находиться на территории станции скорой медицинской помощи или у диагностических КТ, — отмечается в комментарии.

Нужен госпиталь

Решению проблем с койко-местами было посвящено рабочее совещание в «Белом доме». Его врио губернатора провел по итогам внезапных визитов в медучреждения Владимира. Александр Авдеев отметил, что ситуация с коронавирусом непростая и в регионе надо срочно создать резерв коек для больных коронавирусом.

— Если днём благодаря оперативному обмену информацией проблем с размещением новых заболевших в медицинских учреждениях практически нет, то ночами из-за коммуникационных сбоев «скорые» ездят по всей области в поисках места для своего пациента. Это просто недопустимо, — отметил Александр Авдеев.

Во встрече принял участие представитель организации-застройщика, имеющей опыт строительства быстровозводимых инфекционных госпиталей. Такое медучреждение может решить проблему нехватки мест для больных коронавирусом.