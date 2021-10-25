60 ковидных коек развернули в роддоме областной клинической больницы

В роддоме областной клинической больницы развернули 60 коек для беременных и рожениц с подтверждённым коронавирусом. В роддоме № 2 города Владимира, напротив, закрыли 20 специализированных коек. Теперь это учреждение женщин с инфекционной патологией не принимает. Об этом говорится в бюллетене оперштаба по коронавирусу.

Между тем жительницы региона уже выражают опасения по поводу перепрофилирования акушерского корпуса ОКБ в соцсетях. Так, отделение профилактики и лечения невынашивания беременности — единственное по данному направлению во Владимирской области. Опытные врачи помогают женщинам с ранних сроков беременности и до родоразрешения.

Свободных коек мало

Ситуация с коечным фондом для больных COVID-19 в регионе остается напряжённой. И это при том, что развернуто максимальное количество специализированных мест за все время пандемии. В минувшую субботу еще 5 коек открыли в областном центре специализированных видов медицинской помощи.

На сегодняшний день в медицинских организациях региона действуют 2300 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. При этом особого резерва нет. 93,8% из них занято. Это 2157 мест, свободны 143 койки.

— Пациенты госпитализируются в любой из ковидных госпиталей, где есть свободные места. Департамент здравоохранения в круглосуточном режиме контролирует ситуацию по коечному фонду и по формированию прогнозов на выписку и госпитализацию пациентов, — рассказала на брифинге, посвященном эпидобстановке, начальник отдела организации медицинской помощи облздрава Светлана Григорян.

Не хватает кислорода

Проблема с дефицитом коечного фонда не единственная. В больницах региона также не хватает кислорода, необходимого в том числе для госпитализированных пациентов с коронавирусом. Об этом в своем еженедельном отчете по работе с обращениями граждан сообщил врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев.

Закупку кислородных концентраторов руководитель региона поставил в ряд приоритетных задач в сфере здравоохранения.

А между тем сегодня Владимирская область показала новый максимальный прирост заболевших коронавирусом за все четыре волны пандемии. За сутки COVID-19 были инфицированы 312 человек.