43 вакансии открыты в 77 отделениях Почты России во Владимире

Во Владимире в отделениях Почты России требуются 6 почтальонов и 37 операторов связи. Жители пяти загородных микрорайонов жалуются, что им не приносят квитанции, а жители Доброго и Юрьевца недовольны сокращенным режимом работы отделений. Приходится отпрашиваться с работы, чтобы получить посылку или корреспонденцию. Редакция «Призыва» получила ответ на запрос о том, какие шаги предпринимает руководство Почты России, чтобы исправить ситуацию.

Все дело в зарплате

Почта России работает совместно с центром занятости населения Владимира. Поиск кандидатов на должности ведется каждый день, поясняют в управлении почтовой службы Владимирской области. За последнюю неделю на работу приняли 5 новых операторов и 11 почтальонов.

— УФПС Владимирской области участвует в ярмарке вакансий и предоставляет полную информацию о социальных льготах, по выбору места работы с подходящим графиком, а также в непосредственной близости к дому сотрудника. В управлении выстроена система адаптации новых сотрудников, обучения на рабочем месте, а также система наставничества, — рассказали «Призыву» в управлении почтовой службы региона.

В регионе работают 8 почтамтов, 3 участка курьерской доставки и 4 центра выдачи и приема посылок. Общая потребность — свыше 3000 сотрудников.

После нашего первого материала в социальных сетях появилось немало комментариев с недовольными замечаниями по поводу работы почты. Большинство предполагает, что все дело в зарплате.

— Чистыми на руки получаю 11 тысяч рублей. При работе шесть дней в неделю и с одним выходным. Все время на ногах. И все время недовольство. То поздно принесли квитанции, то в руки не вручили. Зачем мне это? — такой комментарий оставила почтальон в группе жителей загородных микрорайонов Владимира.

Пресс-служба регионального управления почтовой службы уверяет, что в сентябре 2021 года у почтальонов городского отделения связи средняя заработная плата составила более 24 000 рублей. То есть, как минимум, вдвое больше, чем говорится на официальном портале Минтруда «Работа в России». А там все объявления с зарплатой 11-13 тысяч рублей.

— Зарплата почтальонов состоит из постоянной части, оклада, и изменяемой — премии. Размер премиальной части зависит от того, насколько эффективно работает сам сотрудник и выполнило ли его отделение план по финансовым показателям, — поясняют в отделении почтовой службы.

Переход в онлайн

Пресс-служба регионального управления Почты России уверяет, что никто не планирует закрывать отделения. На сегодня во Владимирской области функционирует 401 отделение, 262 из них находятся в сельской местности. В 2022 году Почта России планирует модернизировать оборудование в торговой сети, открыть отделения нового формата, а также благоустроить территории почтовых отделений.

— В случае если почтальон уходит в отпуск или отсутствует по какой-либо другой причине, его временно заменяет начальник почтового отделения, оператор или сотрудник мобильной группы почтамта. Он доставляет пенсии, выдает письма и предоставляет другие почтовые услуги до момента возвращения основного сотрудника, — убеждает региональное управление Почты России.

Таковы протоколы на бумаге, но в реальности они не работают, судя по жалобам горожан. Ушедших почтальонов просто некем заменить. Поэтому жители пяти загородных микрорайонов забирали свою корреспонденцию в магазине.

В региональном управлении почтовой службы напоминают, что большинство услуг клиенты могут получить дистанционно на сайте и в мобильном приложении компании. Но это не касается приема и отправления посылок. Благо, что у владимирцев есть альтернатива – частные курьеры, постаматы. Чтобы получать и оплачивать квитанции ЖКХ и налоговые платежки, можно пользоваться личными кабинетами и приложениями банков.