321 человек заболел ковидом в субботу

Печальная и почти привычная статистика: 30 октября по состоянию на 11 часов во Владимирской области лабораторно подтверждён 321 новый случай заболевания Covid-19. Тенденция к росту сохраняется: накануне было 319 заболевших, а в четверг — 318.

Больше всего заболевших во Владимире – 75.

Далее по убыванию: 34 – в Гусь-Хрустальном, 33 – в Муроме, 29 – в Коврове, 17 – в Кольчугино, 16 – в Киржаче, 14 – в Собинке, по 13 – в Гороховце, Суздале и Юрьеве-Польском, по 12 – в Александрове, Вязниках и Петушках, 8 – в Камешково, 7 – в Красной Горбатке, 6 – в Судогде, 5 – в Меленках, 2 – в Радужном. Эти данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.

Всего в области зарегистрировано 62486 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией: 14721 – во Владимире, 7228 – в Гусь-Хрустальном, 6894 – в Муроме, 5382 – в Коврове, 3239 – в Александрове, 3162 – в Петушках, 2702 – в Вязниках, 2667 – в Кольчугино, 2600 – в Суздале, 2587 – в Юрьеве-Польском, 2100 – в Собинке, 2086 – в Киржаче, 1635 – в Меленках, 1466 – в Гороховце, 1299 – в Камешково, 1131 – в Красной Горбатке, 854 – в Судогде, 733 – в Радужном.

По состоянию на 30 октября в медорганизациях региона действует 2315 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 91,4 процента из них занято (2116), свободны 199 коек.

52482 пациента с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 53 человека.

За период наблюдения в области отмечено 2222 летальных случая. Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований.

Департамент здравоохранения Владимирской области напоминает: на территории Российской Федерации действует обязательный масочный режим. При выходе из дома не забудьте надеть маску.

Соблюдайте правила личной гигиены: чаще мойте руки с мылом, используйте дезинфицирующие средства для рук; не касайтесь рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно обрабатывайте антисептиком поверхности и устройства, к которым часто прикасаетесь. Если вы заболели или почувствовали себя плохо, воздержитесь от посещения поликлиники и вызовите врача на дом.

Во Владимирской области, как и во всех регионах страны, работает Единый номер 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции. Единый номер вызова экстренных оперативных служб, в том числе скорой медицинской помощи, – 112. Единый круглосуточный телефон социальной помощи – 8 (800) 450-01-21 или (4922) 36-28-33.

В области продолжается массовая вакцинация от Covid-19. Первый её этап прошли 393105 жителей региона, второй – 357959.

Запись на вакцинацию открыта на Едином портале госуслуг www.gosuslugi.ru, на портале электронной регистратуры Владимирской области lk.miac33.ru и по Единому номеру 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции. Также записаться на прививку можно, обратившись очно в регистратуру поликлиники по месту жительства.

Напоминаем, что пункты вакцинации открыты не только в будние дни, но и по субботам.