319 жителей Владимирской области заразились коронавирусом за сутки

Новый максимальный прирост заболевших коронавирусом за все четыре волны пандемии зафиксирован за сутки во Владимирской области. COVID-19 инфицированы 319 человек, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Это на 1 случай больше, чем было накануне.

Владимир лидирует

Больше всего заболевших COVID-19 во Владимирской области приходится на областной центр. За сутки еще 71 заболевший. Далее следуют Ковровский, Муромский и Гусь-Хрустальный районы. Там 32, 31 и 29 заболевших соответственно.

По 16 инфицированных в Юрьев-Польском и Суздальском районах, по 15 — в Петушинском и Гороховецком, по 14 — в Кольчугинском и Киржачском, по 13 — в Александровском и Собинском. 11 случаев зафиксированы в Вязниковском районе, 8 — в Селивановском, по 6 – в Радужном и Меленковском районе, 5 — в Камешковском, 4 — в Судогодском.

Всего за время пандемии коронавирусом переболели 62 165 жителей региона.

Выздоровел за сутки 51 пациент. Официально подтвердили 6 летальных исходов. Всего же с начала пандемии скончались 2211 жителей региона. Уровень смертности остается высоким и в целом по стране. За минувшие сутки подтверждены 1163 летальных исхода — это новый рекорд.

Для лечения больных коронавирусом, по данным на 29 октября, в медицинских организациях региона действуют 2315 коек. 91,9 процента коечного фонда занято. Это 2128 мест, свободны 187 коек.

В группе риска

Короновирусом сейчас болеют жители Владимирской области разных возрастов. За прошедшую неделю заболеваемость в возрастных группах составила: у лиц 30-49 лет – 33,3 процента, 50-64 года – 25 процентов, старше 65 лет – 18,9 процента, 18-29 лет – 10,2 процента.

В особой группе риска возрастные люди. На брифинге, посвящённом эпидобстановке, пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Марина Колтунова озвучила тревожную статистику: по данным Росстата 83 процента умерших от коронавируса составляют пациенты в возрасте старше 60 лет. Именно у пожилых из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения, в том числе такие опасные, как вирусная пневмония и тромбозы различной локализации.

Напомним, что этой группе населения сейчас необходимо соблюдать режим самоизоляции по месту постоянного жительства либо на садовых участках, максимально ограничить социальные контакты в торговых организациях и общественном транспорте.