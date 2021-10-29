319 жителей Владимирской области заразились коронавирусом за сутки

Это новый рекорд за все четыре волны пандемии

Новый максимальный прирост заболевших коронавирусом за все четыре волны пандемии зафиксирован за сутки во Владимирской области. COVID-19 инфицированы 319 человек, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Это на 1 случай больше, чем было накануне.

Владимир лидирует

Больше всего заболевших COVID-19 во Владимирской области приходится на областной центр. За сутки еще 71 заболевший. Далее следуют Ковровский, Муромский и Гусь-Хрустальный районы. Там 32, 31 и 29 заболевших соответственно.

По 16 инфицированных в Юрьев-Польском и Суздальском районах, по 15  — в Петушинском и  Гороховецком, по 14 — в Кольчугинском и Киржачском, по 13 — в Александровском и Собинском. 11 случаев зафиксированы в Вязниковском районе, 8 — в Селивановском, по 6 – в Радужном и Меленковском районе, 5 — в Камешковском, 4 — в Судогодском.

Всего за время пандемии коронавирусом переболели 62 165 жителей региона.

Выздоровел за сутки 51 пациент. Официально подтвердили 6 летальных исходов. Всего же с начала пандемии скончались 2211 жителей региона. Уровень смертности остается высоким и в целом по стране. За минувшие сутки подтверждены 1163 летальных исхода — это новый рекорд.

Для лечения больных коронавирусом, по данным на 29 октября, в медицинских организациях региона действуют 2315 коек. 91,9 процента коечного фонда занято. Это 2128 мест, свободны 187 коек.

В группе риска

Короновирусом сейчас болеют жители Владимирской области разных возрастов. За прошедшую неделю заболеваемость в возрастных группах составила: у лиц 30-49 лет – 33,3 процента, 50-64 года – 25 процентов, старше 65 лет – 18,9 процента, 18-29 лет – 10,2 процента.

В особой группе риска  возрастные люди. На брифинге, посвящённом эпидобстановке, пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Марина Колтунова озвучила тревожную статистику: по данным Росстата 83 процента умерших от коронавируса составляют пациенты в возрасте старше 60 лет. Именно у пожилых из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения, в том числе такие опасные, как вирусная пневмония и тромбозы различной локализации.

Напомним, что этой группе населения сейчас необходимо соблюдать режим самоизоляции по месту постоянного жительства либо на садовых участках, максимально ограничить социальные контакты в торговых организациях и общественном транспорте.

Фото «Призыва»

Автор:
Ефремова Ольга

Ефремова Ольга

Обозреватель

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