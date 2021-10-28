318 жителей Владимирской области заболели коронавирусом за сутки

318 жителей Владимирской области инфицированы коронавирусом за минувшие сутки, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Новый максимальный прирост за все четыре волны пандемии зафиксирован за сутки во Владимирской области. Накануне было на 3 случая меньше.

Выздоровели за сутки 50 пациентов. Официально подтвердили 5 летальных исходов. Всего же с начала пандемии скончались 2205 жителей региона. Уровень смертности остается высоким и в целом по стране. За минувшие сутки подтверждены 1159 летальных исходов – это новый рекорд.

Лидеры заболеваемости

Больше всего новых заболевших COVID-19 снова во Владимире. Еще 78 случаев. Далее следуют Муромский, Гусь-Хрустальный и Ковровский районы. Там 35, 33 и 30 заболевших соответственно.

15 человек инфицированы в Александровском районе, по 14 — в Юрьев-Польском и Суздальском, по 13 — в Петушинском и Вязниковском, по 12 — в Кольчугинском и Киржачском, по 11 — в Собинском и Гороховецком. По 7 новых случаев в Камешковском и Судогодском районах, 5 — в Меленковском, по 4 — в Селивановском и городе Радужном.

Всего за время пандемии коронавирусом переболели 61 846 жителей региона.

Для лечения больных коронавирусом, по данным на 27 октября, в медицинских организациях региона действуют 2305 коек. 92,7 процента коечного фонда занято. Это 2137 мест, свободны 168 коек.

В «Глобусе» прививают до вечера

Работа прививочного кабинета во владимирском гипермаркете «Глобус» увеличена на четыре часа. Вакцинироваться в будние дни там можно с 10.00 до 18.00. По субботам прививки по-прежнему будет делать до 14.00. Воскресенье – выходной, сообщает облздрав.

С мая в гипермаркете от коронавирусной инфекции привились уже почти 4900 человек. С сентября здесь можно привиться и от гриппа. Вакцинация проводится без предварительной записи.

Минздрав России разрешил одновременную вакцинацию от COVID-19 и гриппа.

Напоминаем, что, кроме «Глобуса», привиться от коронавируса и гриппа можно и в других общественных местах областного центра. По субботам вакцинация от гриппа с 10.00 до 13.00 проходит в торгово-офисном комплексе «Восток-1» на ул. Егорова, 8-б.

Вакцинация от коронавирусной инфекции и гриппа также организована с понедельника по субботу на территории гастромаркета «Рынок на Студёной» на ул. Дворянской, 27а. В будние дни прививочный пункт открыт с 13.00 до 15.00, по субботам – с 10.00 до 12.00.

Кроме того, привиться от COVID-19 и гриппа можно в торговом центре «Мегаторг» на улице Тракторной, 45, по средам, четвергам и пятницам с 13.00 до 15.00.