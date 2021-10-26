311 жителей Владимирской области заразились коронавирусом за сутки

311 жителей Владимирской области заразились коронавирусом за минувшие сутки, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Впервые за последние недели показатель заболеваемости остался на месте. Для сравнения, накануне были зарегистрированы 312 новых случаев.

Выздоровели за сутки 47 пациентов. Официально подтвердили 7 летальных исходов. Всего же с начала пандемии скончались 2192 жителя региона. Уровень смертности остается высоким и в целом по стране. За минувшие сутки подтверждены 1106 летальных исходов – это новый рекорд.

Владимир лидирует

Больше всего болеют по-прежнему во Владимире. 70 жителей областного центра получили положительные тесты на COVID-19. 33 случая выявлены в Муромском районе, 32 — в Гусь-Хрустальном районе, 31 – в Ковровском районе. 16 человек заболели коронавирусом в Александровском районе, по 15 – в Юрьев-Польском и Вязниковском районах. 14 — в Кольчугинском, 13 — в Киржачском.

По 12 случаев зарегистрировано в Гороховецком, Суздальском и Петушинском районах, 9 — в Собинском, 8 — в Меленковском, 7 — в Селивановском, 6 — в Судогодском, 5 — в Камешковском. Единичный случай заболеваемости в Радужном.

Всего за время пандемии коронавирусом переболели 61 213 жителей региона.

Для лечения больных с коронавирусом, по данным на 25 октября, в медицинских организациях региона действуют 2300 коек. Это максимальное количество специализированных мест за все время пандемии. 5 коек дополнительно открыли в областном центре специализированных видов медицинской помощи, еще 60 — в родильном доме областной клинической больницы. При этом особого резерва нет. 93,8% из них занято. Это 2157 мест, свободны 143 койки.

Как правильно прививаться пожилым

Роспотребнадзор дал рекомендации по правильной вакцинации для пожилых граждан. Как отмечают специалисты, никаких принципиальных особенностей нет — прививаться можно лишь при отсутствии обострений хронических болезней. При этом сами хронические болезни являются не помехой, а, наоборот, дополнительным показанием.

Если пожилой человек уже болел COVID-19, то риск заболеть вновь возрастает через полгода. Поэтому всем переболевшим через 6 месяцев после получения отрицательного результата ПЦР-теста следует провести вакцинацию.

В ведомстве также подчеркнули, что из-за возрастных особенностей иммунного ответа люди старше 60 лет легче переносят прививку, чем молодые, и все неприятные симптомы после прививки проходят в течение 1-3 дней. Однако при этом у пожилых чаще встречаются случаи замедленного и недостаточного формирования иммунного ответа.