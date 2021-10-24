310 случаев заболевания COVID-19 зарегистрированы в воскресенье

Сегодня, 24 октября, по состоянию на 11 часов во Владимирской области лабораторно подтверждены 310 новых случаев заболевания COVID-19. Таким образом, тенденция на усиление пандемии сохраняется. Психологическая черта в 300 заболевших была пересечена в минувшую пятницу. Выходные облегчения не принесли. Больше всего занедуживших во Владимире, Муроме и Гусь-Хрустальном.

Где и сколько заболели

77 человек заболели во Владимире. На сорок меньше в Муроме. В Гусь-Хрустальном 34 случая.

Далее идут: 30 — в Коврове, 15 — в Кольчугино, 14 — в Вязниках, по 13 — в Петушках, Собинке и Суздале, 12 — в Александрове, 11 — в Гороховце, 10 — в Юрьеве-Польском, 9 — в Киржаче, 8 — в Меленках, по 5 — в Камешково и Судогде, 4 — в Красной Горбатке. Эти данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.

Всего в области с начала распространения коронавируса зарегистрированы 60 590 случаев заболевания.

Свободных коек почти нет

По состоянию на 24 октября в медицинских организациях региона действуют 2260 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 94,6 процента из них занято (2139), свободна 121 койка.

За период наблюдения в области отмечены 2177 летальных случаев. Выздоровевших — 52 187.

Кроме того, в больницах региона не хватает кислорода, необходимого в том числе для госпитализированных пациентов с коронавирусом. Об этом в своем еженедельном отчете по работе с обращениями граждан сообщил врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев.

Берегите себя!

Департамент здравоохранения Владимирской области напоминает: на территории Российской Федерации действует обязательный масочный режим. При выходе из дома не забудьте надеть маску.

Соблюдайте правила личной гигиены: чаще мойте руки с мылом, используйте дезинфицирующие средства для рук; не касайтесь рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно обрабатывайте антисептиком поверхности и устройства, к которым часто прикасаетесь. Если вы заболели или почувствовали себя плохо, воздержитесь от посещения поликлиники и вызовите врача на дом.

Во Владимирской области, как и во всех регионах страны, работает Единый номер 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции. Единый номер вызова экстренных оперативных служб, в том числе скорой медицинской помощи, – 112. Единый круглосуточный телефон социальной помощи – 8 (800) 450-01-21 или (4922) 36-28-33.

И ещё. В области продолжается массовая вакцинация от COVID-19. Запись на вакцинацию открыта на Едином портале госуслуг, на портале электронной регистратуры Владимирской области lk.miac33.ru и по Единому номеру 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции.

Пункты вакцинации открыты не только в будние дни, но и по субботам.

Также записаться на прививку можно, обратившись очно в регистратуру поликлиники по месту жительства.