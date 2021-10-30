30 домов в Октябрьском районе Владимира останутся без тепла

Сегодня в Октябрьском районе Владимира прекратится подача тепла в 30 жилых домах. Батареи остынут до 18.00 на проспекте Строителей и улице Чернышевского, 3, сообщает владимирский филиал «Т Плюс». Отключение связано с ремонтными работами на магистральных тепловых сетях на проспекте Строителей в районе дома № 3-б.

— По окончании работ на тепловых сетях восстановлением теплоснабжения в жилых домах займутся управляющие компании. В ходе ремонта энергетики заменят 12 метров трубопровода диаметром 400 мм, — сообщает пресс-служба владимирского филиала «Т Плюс».

Энергетики обещают завершить работы до 18.00.

Адреса отключений:

— проспект Строителей, 3/7, 5а, 7а, 7в, 7г, 10, 10а, 12, 12а, 14, 14а, 16, 16-б, 16а, 18, 18а, 18-б, 20а, 4, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 20, 20-б, 20г, 22, 22а;

— ул. Чернышевского, 3.

Ранее «Призыв» сообщал, что дату открытия движения по улице Луначарского во Владимире перенесли. Сроки завершения реконструкции теплосетей там затянулись.