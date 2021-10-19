В сентябре люди утеплились

294 случая коронавируса выявлены за сутки во Владимирской области

Подтверждены 13 летальных исходов

294 случая заболевания коронавирусом выявлены за сутки во Владимирской области, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Это абсолютный максимум за все четыре волны пандемии. Накануне было на 2 случая меньше.

Выздоровели за сутки 67 пациентов. Это более чем в четыре с половиной раза меньше, чем число новых заболевших. Официально подтвердили 13 летальных исходов. Всего же с начала пандемии скончались 2133 жителя региона. Уровень смертности остается высоким и в целом по стране. За минувшие сутки подтверждены 1015 летальных исходов – это новый рекорд.

Владимир лидирует

Больше всего новых зараженных традиционно в областном центре. Во Владимире за 24 часа добавились 63 пациента с ковидом. Далее следуют Гусь-Хрустальный, Муромский и Ковровский районы. Там 36, 35 и 30 заболевших соответственно. 14 инфицированных в Кольчугинском районе, 13 — в Суздальском, по 12 — в Вязниковском, Петушинском, Александровском.

По 11 новых случаев в Гороховецком и Киржачском районах, по 10 — в Собинском и Юрьев-Польском, 7 — в Меленковском, 6 — в Камешковском, 5 — в Селивановском, 4 – в Радужном, 3 — в Судогодском.

Всего за время пандемии коронавирусом переболели 59 073 жителя региона.

Для лечения пациентов с COVID-19, по данным на 18 октября, в регионе развернуты 2170 коек. 94,3 процента из них занято. Это 2047 мест, свободны 123 койки.

Гриппа пока нет

Помимо коронавируса во Владимирской области, по данным лабораторного мониторинга, циркулируют риновирусы, РС-вирусы, бокавирусы и аденовирусы. Эпидпорог по ОРВИ превышен на 143,7% в возрастной группе от 15 лет и старше. Гриппа пока нет. Однако специалисты напоминают: лучший способ защитить себя от гриппа и его последствий – вакцинироваться.

Прививку уже сделали 156 769 жителей региона: 123 542 взрослых и 33 227 детей.

Вакцинация проводится современными препаратами «Совигрипп», «Флю-М» и «Ультрикс Квадри». Все они содержат актуальные штаммы вирусов гриппа, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения, — уточняет облздрав.

Во Владимирской области, как и во всей стране, планируется привить от гриппа 60 процентов населения – это свыше 679 тысяч жителей региона. Наиболее оптимальное время для вакцинации – сентябрь-ноябрь.

В первую очередь вакцинация необходима тем, кто входит в группу риска. Это дети от 6 месяцев, студенты, беременные, призывники, работники сферы образования и здравоохранения, сотрудники правоохранительных органов, коммунальной сферы, а также люди старше 60 лет с хроническими заболеваниями.

Где привиться

Привиться от гриппа можно не только в поликлинике по месту жительства, но и в мобильных пунктах. Причем без предварительной записи и в выходные дни.

— Торговый центр «Мегаторг» (ул. Тракторная, 45), время работы: среда, четверг, пятница с 13.00 до 15.00. Прививочный пункт располагается на втором этаже.

— Торгово-офисный комплекс «Восток-1» (ул. Егорова, 8-б), время работы: суббота с 10.00 до 13.00.

— Территория гастромаркета «Рынок на Студеной» (ул. Дворянская, 27а), время работы: с понедельника по пятницу с 13.00 до 15.00, по субботам с 10.00 до 12.00.

— Гипермаркет «Глобус» (Суздальский проспект, 28), время работы: с понедельника по субботу с 10.00 до 14.00.

— Территория гипермаркета «Лента» (Московское шоссе, 2), время работы: с понедельника по пятницу с 10.30 до 14.00.

Фото «Призыва»

Автор:
Ефремова Ольга

Ефремова Ольга

Обозреватель

Читайте по теме

Теги: , ,