Звездный дождь прольется над Владимирской областью

Жители Владимирской области смогут наблюдать в небе один из самых ярких метеорных потоков года — Персеиды. Пик звездопада придется на ночь с 12 на 13 августа. Зрелище обещает быть очень эффектным.

Подальше от города

— Максимум метеорного потока Персеиды произойдет в ночь с 12 на 13 августа. За час можно будет насчитать до 110 метеоров, — рассказали «Призыву» во Владимирском планетарии.

Теперь вся надежда на отсутствие облаков. Хотя это вряд ли. По прогнозам синоптиков, четверг будет довольно дождливым.

— Есть шанс увидеть звездопад в просветах между облаками, — успокаивает Александр Каширцев. Житель Ковровского района не первый год наблюдает за астрономическими явлениями. Не мог пропустить и звездопад Персеиды.

Как рассказал Александр, в этом году вместе с друзьями он уже любовался метеорным потоком с 9 на 10 августа. В качестве места для наблюдения по традиции выбрали деревню Репники. Фотографиями и видео Александр поделился на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Персеиды обещают стать самым зрелищным звездопадом года.

— Чтобы увидеть максимум звёзд, наблюдение лучше проводить подальше от городской засветки. С собой стоит захватить чай, и еще следует не забыть про хорошее настроение. Если увидеть падающие звезды в ночь с четверга на пятницу не получится, не расстраивайтесь. Пока в прогнозе ясная погода на выходные. Метеорный поток Персеиды можно наблюдать в период почти до конца августа, необязательно это делать в пик. Кто захочет посмотреть, еще успеет, — обнадежил жителей Владимирской области Александр Каширцев и поделился картой засветки.

Загадываем желания

Персеиды ни с чем не перепутаешь, они белые и яркие. Свечение некоторых из них длится несколько секунд. Персеиды получили свое название от созвездия Персея. Визуально именно оттуда они начинают свой путь. Наблюдать их можно только раз в год, когда Земля пересекает шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта-Туттля. Мельчайшие частицы размером с песчинку сгорают в земной атмосфере, образуя яркие треки — метеоры. Звездный дождь в середине августа «проливается» с наибольшей силой, затем постепенно слабеет.

— Это частицы межпланетного вещества, которые влетают в нашу атмосферу, нагреваются и сгорают, после чего мы это наблюдаем в виде ярких полосок на небе, — пояснил телеканалу «Звезда» заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе.

Красивое явление можно будет наблюдать из любой точки Северного полушария.

Мощный августовский звездопад не просто зрелищное явление, любителям астрологии и эзотерики выпадает прекрасный шанс воспользоваться силой метеорного потока для исполнения заветной мечты. Если в минуту будет падать 1-2 метеора, то желаний можно будет загадать предостаточно.