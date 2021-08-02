Змей Горыныч украсил парк «Сказка» в Гусь-Хрустальном

Парк «Сказка» в Гусь-Хрустальном украсила новая деревянная скульптура. Это Змей Горыныч, над созданием которого трудился мастер-краснодеревщик Игорь Володин. На воплощение идеи ушло несколько месяцев.

Приглашение в сказку

Игорь Володин на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте» уже пригласил жителей и гостей города оценить получившуюся работу. При создании скульптуры мастер продумал каждую деталь. Например, каждая голова змея имеет свою эмоцию. Первая, над созданием которой Игорь Володин трудился порядка пяти часов, несколько «сонная». Та, которая обращена к Илье Муромцу, выражает удивление, сообщает интернет-портал gus-info.ru со ссылкой на пресс-службу администрации города Гусь-Хрустального.

Змей Горыныч обязательно понравится детям. Скульптура интерактивная: на нем можно будет посидеть, полазать, а затем сделать памятное фото.

— Скульптура исключает наличие опасных элементов, поэтому у Горыныча не будет, к примеру, шипов на шее, о которых я сначала задумывался, но которые решил, в конечном итоге, не делать. Змей Горыныч, по большей мере, рассчитан на детей, а здесь на первом месте всегда должна быть предосторожность, — рассказал мастер-краснодеревщик.

Восторженные отзывы

Чтобы соблюсти логистику композиции, со своего прежнего места в парке был перенесён сказочный Богатырь.

— Это сделано намеренно. По идее, Змей Горыныч должен смотреть прямо на своего главного соперника, поэтому мы немного поменяли его «место жительство», — отметил Игорь Володин.

Жители Гусь-Хрустального уже смогли оценить работу мастера.

Восторженные отзывы пользователи соцсетей оставляют на личной странице Игоря Володина.

— Красотища! Не останавливайтесь на парке «Сказка», ваши скульптуры должны стоять по всему городу и не только! Успехов в делах ваших! – пожелали мастеру восторженные горожане.

Игорь Володин уже подарил городу большое количество фигур из дерева. Леший, лиса, заяц… Работа кипит, и одна за другой выходят из-под рук мастера и его команды сказочные деревянные скульптуры.

Ранее в парке появился Емеля из русской сказки «По щучьему велению». Ещё в начале года в детской школе искусств им. М.А. Балакирева совместно с благотворительным фондом «Шаг в жизнь» проходил конкурс «Загляни в сказку» среди воспитанников. По результатам конкурса арт-объект, за который отдали большинство голосов, и был установлен в парке. Это двухметровый Емеля. Автор скульптуры Денис Белокопытов помогал Игорю Володину в изготовлении скульптуры: красил, шлифовал.

О мастере резьбы по дереву Игоре Володине знают не только в Гусь-Хрустальном. В этом году он смастерил 500-килограммовую скульптуру зубра для визит-центра в деревне Савинская.