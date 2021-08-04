Жителям сгоревшего дома в Коврове выплатят материальную помощь

Жителей сгоревшего дома на улице Социалистической в Коврове местные власти обещают поддержать. Чтобы оценить причиненный ущерб, сегодня будет проводиться предварительное обследование квартир.

Обещают поддержать

После составления акта в администрацию Владимирской области будут направлены документы для выделения денежных средств по частичной или полной утрате имущества, говорится на сайте ковровской мэрии. Пострадавшим также будет предоставлена разовая материальная помощь в размере 10 796 рублей.

— Отелом социальной защиты населения по городу Коврову и Ковровскому району пострадавшим были выданы предметы первой необходимости и продуктовые наборы, оказана социально-психологическая помощь 4 погорельцам. Семьи с детьми при необходимости будут обеспечены обувью и одеждой, — говорится на сайте мэрии.

Кроме того, планируется открытие расчетного счета для сбора средств для помощи пострадавшим семьям, имеющим детей.

Погорельцам также в срочном порядке организуют выдачу паспортов и дубликатов свидетельств о рождении, если документы были утрачены на пожаре. Оплату оформления документов произведут из муниципального резервного фонда.

Судьба дома

Дальнейшую судьбу дома определит экспертное заключение. Здание либо признают аварийным, либо будет принято решение о его реконструкции. В первом случае нанимателям муниципального жилья будет предоставлено жилье из маневренного фонда до периода расселения, а собственникам выплачена компенсация, которая будет определена при оценке помещений.

Предварительная справка по состоянию дома будет готова в течение 3-х рабочих дней.

Накануне в ДК имени Дегтярева, расположенного прямо напротив сгоревшего дома, состоялось собрание жильцов. Были составлены списки всех проживающих в доме с номерами телефонов для оперативной связи с пострадавшими. Всех нуждающихся разместили в пункт временного размещения — гостиницу «Ковров». Сейчас там находятся 40 человек, из них 8 детей. Организовано трехразовое питание.

Справка. Горевший дом на улице Социалистической — объект культурного наследия. Здание было построено в 1930 году. Дом коридорного типа, 2-х подъездный, 4-х этажный, кирпичный с деревянными, оштукатуренными перекрытиями, общей площадью 2,5 тысячи кв. метров. В доме 90 квартир. Проживает в нем 225 человек, из них 6З ребёнка.

Пожар в многоквартирном доме произошел вчера днем. Площади возгорания составила 1500 квадратных метров. С использованием трёхколенной лестницы и лестницы штурмовки, а также спасательных устройств на пожаре сотрудники МЧС спасли 29 человек, в том числе 5 детей. 35 человек эвакуировали. Один человек пострадал. Это мужчина 1976 года рождения. Его госпитализировали в Центральную городскую больницу Коврова.

Пожар был потушен к 21.00. Всю ночь пожарные проливали здание, чтобы исключить новые возгорания. Дом находится под круглосуточной охраной. Предварительная причина случившегося — неосторожное обращение с огнем пострадавшего. Проверку по факту пожара проводит и областная прокуратура.