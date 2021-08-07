Жители Юго-Запада просят светофор. Им обещают «зебру»

Жители Юго-Западного района Владимира обратились в администрацию города с просьбой поставить светофор на Пугачёва у дома № 62. Сделать это нужно перед запуском развязки на Сперанского, считают они. Мэрия другого мнения. Она планирует сделать «зебру» без светофора и непосредственно на Сперанского,1 — это при съезде с кольца. К нему надо добираться в горку около 300 метров.

— Наши дома очень близко прилегают к дороге, по котором будет очень оживленное движение. Мы обеспокоены организацией безопасного перехода. Все социальные объекты нашего района находятся через дорогу. Это школа № 39, детсады № 16, 110, 127. Остановка общественного транспорта тоже через дорогу. Мамочки с колясками и школьники чаще всего ходят именно около дома № 62 по улице Пугачева, — рассказывает жительница Юго-Запада Любовь Ибрагимова.

Диалог с мэрией, содержащий реплику этой женщины и ответ чиновников опубликовали в одном из популярных пабликов «В Контакте». За неделю его посмотрели 26 тысяч человек, появилось около 40 комментариев. Жители 8ЮЗ вспомнили все дорожные проблемы района. Но информации о том, что решение пересмотрят, администрация города не дала.

Тревожные сводки

Владимирцы помнят трагедию на Нижней Дуброве. 28 мая прошлого года 9-летнего мальчика сбила на «зебре» машина. Ребёнок умер в больнице спустя несколько дней, не приходя в сознание. Водителя отправили в колонию.

Сразу после этого на месте ДТП установили кнопочный светофор. Безопасность перехода резко повысилась. Ни одного наезда за год. Правда, жители жалуются, что светофор, бывает, работает с перебоями. Тем не менее, он есть. Но какой ценой? Потребовалась жертва, чтобы он появился!

Многие родители со страхом думают, что их детей могут сбить на переходе. Таких случаев, к сожалению, немало. За полгода во Владимире 33 несовершеннолетних попали под колеса автомобилей именно на пешеходных переходах. В 2020 году было 41 таких ДТП.

Каждый случай разбирают в ГИБДД и неизменно советуют администрации города ставить либо светофоры, либо искусственные неровности. Именно мэрия обязана выполнять мероприятия по повышению безопасности дорожного движения.

И необходимо ограничиваться не только принятием программ и составлением планов, но и делать что-то на практике. Не одну разметку и заборчики, но и более затратные мероприятия нужно проводить, и именно на пешеходных переходах.