Жители Владимира получили мусорные квитанции от ЕРКЦ и ЕРИЦ

Жители многоквартирных домов во Владимире получили сразу две квитанции с графой «Обращение с ТКО». От компании ЕРИЦ он пришел с нулевой суммой, а от компании ЕРКЦ — с привычным платежом.

Дело в том, что региональный оператор «Биотехнологии» сменил агента по обслуживанию счетов абонентов. И уже июльские платежки пришли с новыми реквизитами. Жалоб на сбои и ошибки нет. Смутило жильцов только количество квитков. Теперь их 9 штук!

Прикрепили к воде

Услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами сначала присылал единый расчетно-информационный центр. Это та областная структура, которая собиралась запускать единую квитанцию. Но сейчас для жителей Владимира в их платежке остался только взнос за капремонт. ЕРИЦ еще планирует расширить свою сферу деятельности и объединиться с поставщиками электроэнергии. Но это коснется пока только Суздальского района.

Телефон ЕРКЦ для консультаций по платежам — 77-88-21.

Теперь же регоператор «Биотехнологии» перенёс абонентов Владимира в другую структуру, уже городскую. Это единый расчетно-кассовый центр. С апреля он считает платежи за водоснабжение и водоотведение. С июля – ещё и обращение с ТКО.

— ЕРИЦ Владимирской области с 1 июля не производит начисления за коммунальную услугу «обращение с ТКО», задолженность и авансы абонентов переданы в ООО «Биотехнологии». Если в единых платежных документах за июль текущего года имеется задолженность по данной услуге, то она будет списана в едином платежном документе за август, — поясняют в ЕРИЦ.

Интересная деталь в новом квитке ЕРКЦ. Указывается сразу три QR-кода: для оплаты общей суммы и для оплаты услуг «Владимирводоканала» и «Биотехнологии» по отдельности. Потребителям предлагают выбор по оплате текущих услуг и долгов.

Зовут управляшек

Теперь городская компания ЕРКЦ пытается нарастить мощности, зазывая управляющие компании к себе. Уже заключены договора с муниципальными «управляшками». МКП «ЖКХ» перевёл туда счета 320 многоквартирных домов во Владимире, а МУП «ГУК» — 138.

Кроме того, управление «ЖКХ» заключили договор по расчету сбора платы за найм муниципальных жилых помещений. Этот платеж для нанимателей тоже перешёл в квиток ЕРКЦ.

За электричество, тепло, газ и горячую воду выставляют счета ресурсоснабжающие организации. У них имеются свои абонентские отделы и филиалы в разных частях города и области. Хотя они регулярно призывают переориентировать абонентов на личные кабинеты и виртуальный способ оплаты. Пока менять что-то в своих квитанциях они не собираются.

Где платить

За воду, канализацию и вывоз мусора владимирцы могут оплатить наличными без комиссии непосредственно в офисе ЕРКЦ по адресу: ул. Разина, 21. Есть ещё пять адресов:

улица Балакирева, 51а (здание ЖРЭП № 8, 1-й этаж);

улица Батурина, 14 (Центральный рынок);

улица Батурина, 28 (рынок «Ополье-Владимир»);

улица Добросельская, 169-б (торговый центр «Район»);

улица Труда, 36 (вход в комиссионный магазин).

Также оплата квитанций возможна на сайте ЕРКЦ, через онлайн-сервисы, банкоматы и устройства самообслуживания, через мобильное приложение ЕРКЦ, в отделениях почтовой связи, в операционных окнах Сбербанка, ВТБ, МИНБ.