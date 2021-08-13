Жители трехсот домов Владимира остались без горячей воды

Во Владимире жители 300 многоквартирных домов в Ленинском и Октябрьском районах остались без горячей воды. Сутки потребуются энергетикам, чтобы выполнить переключение основных трубопроводов на шунтирующие. Это позволит обеспечить непрерывное горячее водоснабжение жилых домов и организаций областного центра при перекладке трубопроводов. Владимирский филиал «Т Плюс» обещает вернуть воду утром в субботу. Ограничения в подаче услуги на таком большом количестве домов, расположенных в разных кварталах, вводятся из-за работ на магистральных теплосетях на улице Луначарского.

— Реконструкция теплосети позволит исключить перебои теплоснабжения и горячего водоснабжения в отопительный период. Компания «Т Плюс» приносит жителям извинения за доставленные неудобства, — сообщает пресс-служба ресурсоснабжающей организации.

Что копают

На Луначарского перекрыли движение с 28 июля. До конца сентября нельзя проехать на участке от пересечения этой улицы с Батурина и Менделеева. Поставщики комуслуг проводят внеплановую реконструкцию теплосетей. Трубы решили менять, потому что усомнились в их надежности. Реконструкцию проведут на 237 метрах тепловой сети диаметром 800 мм. Последний раз масштабный ремонт теплосетей на Луначарского проводился в 2010 году. Трубопровод обновили по всем новым технологиям, пообещав гарантию сети в 25 лет.

Спустя десятилетие оказалось, что метод укладки труб себя не оправдал. Всю минувшую зиму энергетики копали дорогу на Луначарского и латали трубы участок за участком. Работы длились несколько месяцев. Ремонтировали, чтобы дотянуть до конца отопительного сезона. Теперь энергетики обещают самые современные коммуникации в пенополиуретановой изоляции с системой дистанционного контроля. Она позволит следить за их состоянием и оперативно получать данные о возможных неисправностях на сетях.

Временный трубопровод для переподключения потребителей на время ремонта сваривали на месте в течение двух недель. Его пустили по краю проезжей части. Только после запуска горячей воды по шунту подрядчики начнут копать на дороге и демонтировать старый трубопровод.

Адреса домов

ул. Луначарского, 18, 19, 22а, 24, 26, 26а, 28;

ул. Батурина, 1а;

ул. Б. Московская, 29а, 41, 43а, 45, 49, 53, 55, 57, 57а, 63, 71, 75а;

ул. Воровского, 6, 8а, 14;

Воронцовский пер., 2;

ул. Гагарина, 7;

ул. Герцена, 4;

ул. Кремлевская, 4а, 10, 12;

ул. Музейная, 2, 7;

ул. Осьмова, 2, 2/6, 4;

ул. Подбельского, 2, 12, 14, 16, 19;

Почтовый пер., 4;

ул. Горького, 67;

ул. Красноармейская, 22, 24, 24а, 26, 28, 30, 30а, 32, 34, 36, 34г;

Октябрьский пр-кт, 7, 7а, 21, 22, 23, 24, 25, 35, 120, 121, 122, 123, 129;

ул. Дворянская, 16;

ул. Д. Левитана, 1, 1а, 2, 3, 3-б, 3в, 4, 4а, 4г, 5, 5а, 26, 27а, 29, 31, 33, 35;

ул. Доватора, 2, 3, 3а;

пр-кт Ленина, 1, 2, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 19, 21, 21а, 23, 25, 25а, 27, 27а, 27-б, 29;

ул. Лесная 2, 9/9;

ул. Офицерская, 1, 3, 5/26, 8, 10, 11, 12, 20, 33, 33а;

ул. Пичугина, 11а, 11-б, 13, 12, 12а, 14, 1/2, 3, 10, 11, 7, 8, 9;

ул. Разина, 1, 2а, 3, 4, 5, 7, 7а, 7-б, 11, 12, 12а, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 22-б, 24, 26, 28, 31, 33;

ул. Садовая, 11а, 15, 17;

Студеная гора, 5-б, 5в, 7, 34, 34а, 36, 44а;

ул. Сущевская, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 7, 7а, 13а;

ул. 9 Января, 1, 1а, 2, 3, 4а, 5а, 7;

ул. Казарменная, 5, 5а, 7, 9, 9а;

МОПРа, 12, 12а, 13, 15, 14а;

ул. Ломоносова, 1;

ул. Н. Ямская, 2, 2а, 4, 6, 17, 17а, 19, 21, 21а, 23, 23а, 25, 25а, 27, 29, 29а, 31, 31а;

Н. Ямской пер., 1а, 2, 4, 4-б, 6, 6а, 8;

пр-т Ленина 20, 20а, 22, 23а, 24, 26, 28, 32, 34, 35, 35а, 35-б, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 47а, 49, 51, 53;

ул. Мусоргского, 1, 3, 8;

ул. Глинки, 5/1;

ул. Чайковского, 1а, 2;

ул. П. Коммуны, 19, 28, 45а, 45-б, 45д, 56;

ул. Западная, 60;

ул. Чапаева, 3, 5, 8, 8а;

ул. Солнечная, 52;

ул. Василисина 4, 4а, 46;

ул. Пугачева, 60а, 62;

ул. Сперанского, 1.