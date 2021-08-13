Работы по реконструкции трубопровода на Луначарского начались

Жители трехсот домов Владимира остались без горячей воды

Все из-за ремонта теплосетей на Луначарского

Во Владимире жители 300 многоквартирных домов в Ленинском и Октябрьском районах остались без горячей воды. Сутки потребуются энергетикам, чтобы выполнить переключение основных трубопроводов на шунтирующие. Это позволит обеспечить непрерывное горячее водоснабжение жилых домов и организаций областного центра при перекладке трубопроводов. Владимирский филиал «Т Плюс» обещает вернуть воду утром в субботу. Ограничения в подаче услуги на таком большом количестве домов, расположенных в разных кварталах, вводятся из-за работ на магистральных теплосетях на улице Луначарского.

— Реконструкция теплосети позволит исключить перебои теплоснабжения и горячего водоснабжения в отопительный период. Компания «Т Плюс» приносит жителям извинения за доставленные неудобства,сообщает пресс-служба ресурсоснабжающей организации.

Проезд по Луначарского запрещен

Проезд по Луначарского запрещен

Что копают

На Луначарского перекрыли движение с 28 июля. До конца сентября нельзя проехать на участке от пересечения этой улицы с Батурина и Менделеева. Поставщики комуслуг проводят внеплановую реконструкцию теплосетей. Трубы решили менять, потому что усомнились в их надежности. Реконструкцию проведут на 237 метрах тепловой сети диаметром 800 мм. Последний раз масштабный ремонт теплосетей на Луначарского проводился в 2010 году. Трубопровод обновили по всем новым технологиям, пообещав гарантию сети в 25 лет.

Временный трубопровод строят для реконструкции без отключений

Временный трубопровод строят для реконструкции без отключений

Спустя десятилетие оказалось, что метод укладки труб себя не оправдал. Всю минувшую зиму энергетики копали дорогу на Луначарского и латали трубы участок за участком. Работы длились несколько месяцев. Ремонтировали, чтобы дотянуть до конца отопительного сезона. Теперь энергетики обещают самые современные коммуникации в пенополиуретановой изоляции с системой дистанционного контроля. Она позволит следить за их состоянием и оперативно получать данные о возможных неисправностях на сетях.

Временный трубопровод для переподключения потребителей на время ремонта сваривали на месте в течение двух недель. Его пустили по краю проезжей части. Только после запуска горячей воды по шунту подрядчики начнут копать на дороге и демонтировать старый трубопровод.

Места ремонта теплосетей огораживают

Места ремонта теплосетей огораживают

Адреса домов

ул. Луначарского, 18, 19, 22а, 24, 26, 26а, 28;

ул. Батурина, 1а;

ул. Б. Московская, 29а, 41, 43а, 45, 49, 53, 55, 57, 57а, 63, 71, 75а;

ул. Воровского, 6, 8а, 14;

Воронцовский пер., 2;

ул. Гагарина, 7;

ул. Герцена, 4;

ул. Кремлевская, 4а, 10, 12;

ул. Музейная, 2, 7;

ул. Осьмова, 2, 2/6, 4;

ул. Подбельского, 2, 12, 14, 16, 19;

Почтовый пер., 4;

ул. Горького, 67;

ул. Красноармейская, 22, 24, 24а, 26, 28, 30, 30а, 32, 34, 36, 34г;

Октябрьский пр-кт, 7, 7а, 21, 22, 23, 24, 25, 35, 120, 121, 122, 123, 129;

ул. Дворянская, 16;

ул. Д. Левитана, 1, 1а, 2, 3, 3-б, 3в, 4, 4а, 4г, 5, 5а, 26, 27а, 29, 31, 33, 35;

ул. Доватора, 2, 3, 3а;

пр-кт Ленина, 1, 2, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 19, 21, 21а, 23, 25, 25а, 27, 27а, 27-б, 29;

ул. Лесная 2, 9/9;

ул. Офицерская, 1, 3, 5/26, 8, 10, 11, 12, 20, 33, 33а;

ул. Пичугина, 11а, 11-б, 13, 12, 12а, 14, 1/2, 3, 10, 11, 7, 8, 9;

ул. Разина, 1, 2а, 3, 4, 5, 7, 7а, 7-б, 11, 12, 12а, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 22-б, 24, 26, 28, 31, 33;

ул. Садовая, 11а, 15, 17;

Студеная гора, 5-б, 5в, 7, 34, 34а, 36, 44а;

ул. Сущевская, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 7, 7а, 13а;

ул. 9 Января, 1, 1а, 2, 3, 4а, 5а, 7;

ул. Казарменная, 5, 5а, 7, 9, 9а;

МОПРа, 12, 12а, 13, 15, 14а;

ул. Ломоносова, 1;

ул. Н. Ямская, 2, 2а, 4, 6, 17, 17а, 19, 21, 21а, 23, 23а, 25, 25а, 27, 29, 29а, 31, 31а;

Н. Ямской пер., 1а, 2, 4, 4-б, 6, 6а, 8;

пр-т Ленина 20, 20а, 22, 23а, 24, 26, 28, 32, 34, 35, 35а, 35-б, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 47а, 49, 51, 53;

ул. Мусоргского, 1, 3, 8;

ул. Глинки, 5/1;

ул. Чайковского, 1а, 2;

ул. П. Коммуны, 19, 28, 45а, 45-б, 45д, 56;

ул. Западная, 60;

ул. Чапаева, 3, 5, 8, 8а;

ул. Солнечная, 52;

ул. Василисина 4, 4а, 46;

ул. Пугачева, 60а, 62;

ул. Сперанского, 1.

Фото «Призыва» 

Автор:
Тумановская Анна

Тумановская Анна

Обозреватель

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