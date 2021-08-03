Жильцов аварийного дома включили в тяжбу прокуратуры против мэрии

Тяжба «аварийщики против мэрии» продолжилась. Первый раунд закончился ничьей полтора месяца назад. А именно: прокуратура, вставшая на защиту жильцов аварийного дома № 4 по улице Разина, подала в суд иск на администрацию города Владимира. Требовала расселить дом в этом году. Поскольку сама же мэрия ранее выпустила постановление, где эта дата фигурировала. Но по ходу тяжбы в Октябрьском райсуде чиновники постановление отменили, и рассматривать стало нечего. Истцы пообещали уточнить свои требования, что и, спустя время, сделали. Процесс вышел на новую стадию.

Истцов много, денег нет

Прокуратура подала ходатайство включить всех жильцов в список истцов. На предыдущих заседаниях юристы мэрии упорно настаивали на том, что «око государево» не вправе что-то требовать без участия жителей. Если так — пожалуйста, пусть в суде участвуют и те, кто в его исходе кровно заинтересован.

Ещё суд включил в дело документы, свидетельствующие о том, что в аварийном доме проживают два инвалида детства.

Первое заседание закончилось, толком не начавшись. Аварийцы были немногословны, прокурор только лаконично озвучила ходатайства. Больше всего говорили представители мэрии, упирая на то, что в казне мало денег. На переселение не хватит.

Представители администрации города Владимира:

Мы уже сто раз говорили, что немедленное расселение — это маневренный фонд. Нельзя против воли жителей в маневренный фонд переселить.

Механизм финансирования — не получится, чтобы жилье предоставлять за счет администрации города.

Расселение — это федеральные, региональные и, если что-то, городские средства. Город сидит на дотации.

Маневренный фонд есть у города.

Но приобретение жилья для нанимателей и собственников — это кот в мешке. Можем предложить в Шепелево и Оргтруд.

Заседание длилось от силы полчаса. А его начала стороны ждали около часа. Ещё часть времени ушло на оглашение всех участников и слушателей. Истцы таким ходом дела, понятно, недовольны. Многим пришлось отпрашиваться с работы. И если процесс пойдёт такими темпами дальше, он рискует растянуться на годы. Следующее заседание, например, состоится уже в конце августа.

Присоединенные территории

Ранее администрация города Владимира пыталась договориться с жителями аварийного дома вне зала суда. Как сообщал «Призыв», власти обещали уже в июле 2021-го назначить торги по оценке жилых помещений, а к зиме определиться с суммами компенсаций и количеством квартир.

Жители не против. Они согласились на то, чтобы администрация действовала. Но, чтобы не остаться с носом, от суда не отказались. И, возможно, правильно сделали. На дворе август. А никаких подвижек в мэрии не наблюдается.

Торгов по оценке дома на Разина не проводилось. Зато в зале суда представители администрации заявили, что процесс переселения — очень трудный и неспешный, требует много средств. И не всегда он заканчивается так, как хотелось бы аварийцам.

С этим, скорее всего, можно согласиться. Рассказывают, что людям, чтобы не переезжать в отдаленные присоединенные территории, приходится соглашаться на компенсации. На них можно купить жильё в основной части города, но с существенной доплатой. Семьи берут потребительские кредиты или ипотеку.

Деньги дали, но не тем

Недавно в города и районы области поступили средства на расселение аварийного фонда. Жители дома на Разина об этом знают (за новостями-то следят) и потому заявлениям владимирской администрации о том, что денег нет, не верят.

Действительно, 78 миллионов рублей дополнительно направили на программу переселения аварийцев депутаты ЗС. Это произошло в конце июля. Муниципалитеты получат деньги на объекты, требующие немедленного расселения. Эти средства ещё предстоит распределить департаментам администрации области. Пока же Владимир получил дополнительно от области 18 миллионов рублей.

Как «Призыв» сообщал ранее, в 2021 году планируют переселить 56 человек. Жителей дома на Разина, 4 в этом списке нет. А вот, что есть:

1) ул. Гоголя, д. 14 — два жилых помещения;

2) ул. Черняховского, д. 14 — одно жилое помещение;

3) ул. Федосеев, д. 4 — три жилых помещения;

4) Суздальский проспект, д. 23а — одиннадцать жилых помещений;

5) ул. Лакина, д. 169/34 – двадцать пять жилых помещений.