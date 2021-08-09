Женщина на велосипеде попала под колёса «Лады» в центре Суздаля

В центре Суздаля сегодня произошла авария. На улице Ленина у дома № 63 водитель «Лады-Весты» совершил наезд на женщину-велосипедиста, ехавшую по пешеходному переходу. Водитель двигался на разрешающий сигнал светофора. Это пока предварительные данные УГИБДД по Владимирской области. Все обстоятельства и вину участников ДТП предстоит выяснить следствию.

Авария в центре Суздаля произошла в восемь часов утра.

Велосипедом управляла 59-летняя женщина. Пострадавшей в ДТП потребовалась помощь медиков. Предварительный диагноз сотрудников «скорой помощи» — закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Женщину госпитализировали.

В зоне риска

По информации УГИБДД, за семь месяцев на дорогах Владимирской области произошло 43 наезда на велосипедистов. Три человека погибли, ещё 39 пострадали.

В летний сезон случается довольно много аварий с участием двухколесного транспорта. Нередко регистрируют происшествия с несовершеннолетними. ГИБДД ещё раз напоминает о необходимости родительского контроля над несовершеннолетними.

Велосипедистам до 14 лет можно ездить только в парках и по тротуарам, скутером разрешено управлять в 16+.

— Управлять скутером можно с 16 лет, имея водительское удостоверение с любой открытой старшей категорией. Категория «М» предназначена для тех лиц, у которых никогда не было и нет водительского удостоверения. Если мощность двигателя более 50 куб. см и до 125 куб. см то необходимо получить категорию «А1». Поэтому, если при проверке документов при управлении скутером мощнее 50 куб. см водительское удостоверение будет с открытой категорией М, В, С, Д, Е, то это будет уже административное правонарушение, — пояснили в полиции.

В этом году в ДТП пострадали 163 несовершеннолетних в качестве пешехода, пассажира и водителя.

Пять кюветов

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 35 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми. 37 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы четверо несовершеннолетних.

В пяти случаях машины после ДТП оказывались в кювете.

Например, в Вязниковском районе 8 августа 31-летний водитель «Peugeot» не справился с управлением, совершил съезд в кювет и врезался в дерево. После этого автомобиль перевернулся. Чудом водитель остался жив, он направлен на амбулаторное лечение.