Жалоба гр. П. на действия организатора торгов и конкурсного управляющего признана необоснованной

Владимирским УФАС России была рассмотрена жалоба гр. П… на действия ООО ИК «ПрофИ» и конкурсного управляющего А… при проведении торгов посредством публичного предложения имущества должника ООО «ГазЭлектроСтрой» (ИНН 7715594210) газопровода высокого давления от д. Жабрево до д. Алексино Александровского района Владимирской области.

Жалоба была принята к рассмотрению Комиссией Владимирского УФАС России в соответствии с процедурой, установленной статьей 18.1 Федерального закона №135-ФЗ «О защите конкуренции», в рамках возбужденного дела.

Комиссией Владимирского УФАС России нарушений Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», положений порядка и условий продажи имущества ООО «ГазЭлектроСтрой», утвержденного собранием кредиторов должника, в действиях организатора торгов и конкурсного управляющего не установлено, в связи с чем жалоба гр.П… признана необоснованной.

«Владимирское УФАС России»