Масочный режим никто не отменял

За сутки 204 жителя Владимирской области заразились коронавирусом

Три человека скончались

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области обновило коронавирусную статистику. По данным ведомства, за последние 24 часа положительные тесты на COVID-19 получили 204 жителя Владимирской области. Это на три случая меньше, чем накануне.

Лидеры по заболеваемости

Лидер по суточному приросту по-прежнему город Владимир, где заразились 52 человека. На втором месте – Гусь-Хрустальный район с 24 заболевшими. На третьем – Муромский район с 21 инфицированным. 20 случаев коронавирусной инфекции лабораторно подтверждены в Ковровском районе; 12 – в Вязниковском; по 10 — в Петушинском и Суздальском; 9 — в Кольчугинском; по 8 — в Александровском, Киржачском, Юрьев-Польском и Собинском; по 5 — в Меленковском и Камешковском; по одному — в Гороховецком, Судогодском, Селивановском районах и в городе Радужном.

Всего на территории Владимирской области за все время пандемии зарегистрированы 44 254 случая заболевания.

По состоянию на 4 августа в медицинских организациях региона действуют 1852 койки для пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них занято 80,7%, свободными остаются 357 коек. 165 жителей Владимирской области выздоровели за последние сутки, 3 человека не справились с болезнью и ее осложнениями.

220 тысяч жителей привились

Во Владимирской области продолжается массовая вакцинация от COVID-19. По данным областной администрации, первым компонентом вакцины привито более 220 тысяч жителей региона. Из них более 173 тысяч прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Это данные на 4 августа.

В Суздальский район направлен второй по счету прививочный мобильный прививочный пункт. Он будет работать в селах и деревнях муниципального образования. Еще один, но уже стационарный прививочный пункт с сегодняшнего дня открыт во Владимире – в главном корпусе Владимирского государственного университета (ул. Горького, 87). Студенты, преподаватели и сотрудники ВлГУ смогут привиться от коронавирусной инфекции в здравпункте образовательного учреждения.

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Студенты смогут привиться прямо в вузе

Во Владимире, по данным мэрии на 4 августа, первым компонентом вакцины привиты 64 140 жителей областного центра. Оба компонента вакцины получили 47 152 человека. Очереди на прививку в медицинских учреждениях города ожидают 4710 человек. Всего за время проведения массовой вакцинации в поликлиники Владимира поступило 71 910 доз вакцины.

Предварительная запись на вакцинацию производится по телефонам лечебных учреждений:

ГБУЗ ВО ГП № 1 г. Владимира — 77-30-83, 54-71-81,

ГБУЗ ВО ГП № 2 г. Владимира — 77-31-53,

ГБУЗ ВО ГБ № 2 г. Владимира — 53-57-84,

ГБУЗ ВО ГП № 4 г. Владимира — 77-32-01,

ГБУЗ ВО ГКБ № 5 г. Владимира — 77-34-90,

ГБУЗ ВО ГБ № 7 г. Владимира — 45-61-36,

Отделенческая больница на ст. Владимир (железнодорожная больница ОАО «РЖД») — 54-32-13 (регистратура).

Запись на вакцинацию открыта на Едином портале госуслуг, на портале электронной регистратуры Владимирской области, по Единому номеру 122 по вопросам коронавирусной инфекции.

Фото «Призыва»

Автор:
Ефремова Ольга

Ефремова Ольга

Обозреватель

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