За сутки 204 жителя Владимирской области заразились коронавирусом

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области обновило коронавирусную статистику. По данным ведомства, за последние 24 часа положительные тесты на COVID-19 получили 204 жителя Владимирской области. Это на три случая меньше, чем накануне.

Лидеры по заболеваемости

Лидер по суточному приросту по-прежнему город Владимир, где заразились 52 человека. На втором месте – Гусь-Хрустальный район с 24 заболевшими. На третьем – Муромский район с 21 инфицированным. 20 случаев коронавирусной инфекции лабораторно подтверждены в Ковровском районе; 12 – в Вязниковском; по 10 — в Петушинском и Суздальском; 9 — в Кольчугинском; по 8 — в Александровском, Киржачском, Юрьев-Польском и Собинском; по 5 — в Меленковском и Камешковском; по одному — в Гороховецком, Судогодском, Селивановском районах и в городе Радужном.

Всего на территории Владимирской области за все время пандемии зарегистрированы 44 254 случая заболевания.

По состоянию на 4 августа в медицинских организациях региона действуют 1852 койки для пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них занято 80,7%, свободными остаются 357 коек. 165 жителей Владимирской области выздоровели за последние сутки, 3 человека не справились с болезнью и ее осложнениями.

220 тысяч жителей привились

Во Владимирской области продолжается массовая вакцинация от COVID-19. По данным областной администрации, первым компонентом вакцины привито более 220 тысяч жителей региона. Из них более 173 тысяч прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Это данные на 4 августа.

В Суздальский район направлен второй по счету прививочный мобильный прививочный пункт. Он будет работать в селах и деревнях муниципального образования. Еще один, но уже стационарный прививочный пункт с сегодняшнего дня открыт во Владимире – в главном корпусе Владимирского государственного университета (ул. Горького, 87). Студенты, преподаватели и сотрудники ВлГУ смогут привиться от коронавирусной инфекции в здравпункте образовательного учреждения.

Во Владимире, по данным мэрии на 4 августа, первым компонентом вакцины привиты 64 140 жителей областного центра. Оба компонента вакцины получили 47 152 человека. Очереди на прививку в медицинских учреждениях города ожидают 4710 человек. Всего за время проведения массовой вакцинации в поликлиники Владимира поступило 71 910 доз вакцины.

Предварительная запись на вакцинацию производится по телефонам лечебных учреждений:

ГБУЗ ВО ГП № 1 г. Владимира — 77-30-83, 54-71-81,

ГБУЗ ВО ГП № 2 г. Владимира — 77-31-53,

ГБУЗ ВО ГБ № 2 г. Владимира — 53-57-84,

ГБУЗ ВО ГП № 4 г. Владимира — 77-32-01,

ГБУЗ ВО ГКБ № 5 г. Владимира — 77-34-90,

ГБУЗ ВО ГБ № 7 г. Владимира — 45-61-36,

Отделенческая больница на ст. Владимир (железнодорожная больница ОАО «РЖД») — 54-32-13 (регистратура).

Запись на вакцинацию открыта на Едином портале госуслуг, на портале электронной регистратуры Владимирской области, по Единому номеру 122 по вопросам коронавирусной инфекции.