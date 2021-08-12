Южный обход Владимира разделят противоослепляющими экранами

На южном обходе Владимира установят противоослепляющие экраны. Они повысят безопасность на этом участке трассы. Раньше светоотражающие элементы ставили только в рамках ремонтных работ. Сейчас – отдельно. Может быть, потому, что в этом году на дороге был лишь ямочный ремонт, да и то весной.

Для встречных потоков

Противоослепляющие экраны установят на уже существующие стойки барьерного ограждения. Смонтируют их по направлению движения транспортных средств. Работы закончат к концу ноября.

На новые меры безопасности на трассе потратят 100 миллионов рублей.

Торги намечены на сентябрь. Конкурсная документация уже выставлена на портале госзакупок. Есть ограничения по километражу и полосности.

— Противоослепляющие экраны поставят на участке 184-222-й километр южного обхода. Экраны крепятся к барьерному ограждению между встречными потоками, поэтому их смонтируют только на участках с 4-полосным движением, — пояснили в пресс-службе ФКУ «Упрдор Москва — Нижний Новгород».

Такие элементы дорожного устройства точно бы пригодились на двухполосных участках южного обхода, где встречные потоки ничем не разделены. Именно там машины частенько выезжают на встречную полосу, несмотря на запрещающие знаки и разметку. К примеру, 176-й километр трассы считается очагом аварийности, но на нем не будет противоослепляющих экранов. Но по нормативам такие мероприятия выполнить на данных участках дороги нельзя.

Принцип работы

Противоослепляющие экраны предназначены для защиты водителей транспортных средств от слепящего действия светового потока. Он создаётся фарами автомобиля при встречном разъезде в темное время суток. Дело нужное и важное, учитывая, какой сейчас высокий трафик движения грузового и легкого транспорта в ночное время.

Высота экранов — 90 сантиметров.

Экраны будут полностью задерживать падающий световой поток. Затеняющие пластины сделают из стеклопластика серого цвета.

— Перед началом работ по монтажу противоослепляющих элементов проведут дефектовку и замену отдельных участков и секций барьерного ограждения. Проведение монтажных работ выполняется только после ограждения места производства работ, — пояснили в конкурсной документации заказчики работ.

Установлена гарантия на работы. Пять лет дается для основных элементов и два года для световозвращающих элементов пленочного типа.

Все эти мероприятия необходимы для безопасного движения. Аварийность на южном обходе по-прежнему высокая. В планах Упрдора расширение трассы. Но это далекие перспективы. Пока не введут платный автобан М-12, никаких существенных работ на федеральной трассе в черте Владимирской области не будет.

Участок магистрали «Москва-Казань» идет четко вдоль южного обхода в черте Владимира. Там развернулись активные работы. Лес уже вырубили, прокладывают трассу в грунтовом исполнении. Ведётся подготовка к строительству развязок у съезда с южного обхода.