Выполнение закона о тишине поручили контролировать технадзору

Протоколы на нарушителей тишины и покоя будут составлять специалисты Госинспекции административно-технического надзора. Соответствующие поправки внесли депутаты Законодательного Собрания. Год назад в области приняли закон о тишине. Но выполнялся он с трудом. Обязанность проверять и наказывать за шум в неположенное время была возложена на административные муниципальные комиссии. А нагрузка на них и без того высока: они следят за выполнением правил уличной торговли, уличного благоустройства, и ещё много чего другого. Словом, не до тишины. А вот технадзору это по силам, решили депутаты.

В ожидании полиции

— В данном процессе наличие уполномоченного органа исполнительной власти региона обязательно — одних муниципальных недостаточно. И депутаты неоднократно указывали обладминистрации на это обстоятельство, — пояснили депутаты ЗС.

Госинспекция больше 12 лет составляет протоколы по областному административному законодательству, у неё есть подразделения в муниципалитетах. Путь наработает практику и по вопросу тишины, а потом это дело подхватит полиция.

Изначально, когда депутаты только принимали закон о тишине, они рассчитывали функцию контроля и наказания передать правоохранительным органам. Но за год этого так и не случилось.

В выходные отдыхать

Закон о тишине, напоминает пресс-служба Заксобрания, разработали по многочисленным просьбам жителей, страдающих от беспокойных соседей. Сначала соответствующая статья была внесена в региональный административный кодекс, а затем появился и отдельный закон.

Основные его положения касаются времени и определения шума. Сигналить, дудеть, кричать, громко слушать музыку и производить звуки строительной техникой и инструментами нельзя с позднего вечера до утра.

Ограничения по шуму в будние дни действуют с 22.00 до 6.00, а в выходные – с 22.00 до 9.00. Депутаты ЗС ввели и тихий час. Тишину нужно соблюдать на придомовых территориях и в жилых домах в период с 13 до 15 часов ежедневно.

Гражданам, которые не соблюдают режим тишины в эти часы и включают громко телевизор, радио, магнитофон, кричат, поют, играют на музыкальных инструментах, балуются пиротехникой или ещё как-то шумят, грозит административный штраф от 1 500 до 2 500 рублей.

Должностным лицам предусмотрен штраф от 2 500 до 5 000 рублей, организации – от 5 000 до 10 000 рублей.

Но на первый раз беспокойный сосед может отделаться предупреждением.