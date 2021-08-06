Выходные во Владимирской области станут лебединой песней лета

После пасмурной и достаточно прохладной для этого лета пятницы во Владимирскую область вернется жаркая погода. Грядущие выходные и первая половина следующей недели станут лебединой песней лета, заверяют синоптики.

Мощный всплеск тепла

— Гидродинамические модельные расчёты показывают, что предстоящие выходные и первая половина следующей недели станут лебединой песней лета. Ожидается последний всплеск мощного тепла, когда в дневные часы воздух еще будет прогреваться до +25…+30 градусов, — сообщает центр погоды «Фобос».

По данным популярных погодных пабликов, в выходные во Владимирской области воздух может прогреться до +31 градуса. Ночи также обещают быть теплыми, до +20 градусов. А вот данные по возможным осадкам на погодных сервисах пока разнятся. Одни обещают небольшой дождь, другие нет.

В выходные вернется жара.

Температура до +27 градусов пока прогнозируется до середины следующей недели, затем случится небольшое понижение.

— К концу недели закружат циклонические вихри, в тылу которых сформируется свежая северо-восточная струя, что понизит температурный фон до многолетней нормы, — заверяет ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец на своей странице в Инстаграме.

По словам синоптика, грядущие выходные завершат купальный сезон. Затем вода в водоемах начнет стремительно остывать.

Третья декада августа по температуре воздуха и по количеству осадков будет вполне соответствовать многолетним значениям. Как и положено по климатическому календарю, по всей видимости, метеорологическая осень наступит в Центральной России к 24-25 августа. Тогда среднесуточная температура станет ниже +15 градусов.

Прогноз на сентябрь

По предварительным прогнозам, в первой половине сентября средняя температура воздуха ожидается на 0,5-1 градус теплее нормы, но только с 60-процентным количеством осадков. Высока вероятность в этот период антициклональной погоды и классического бабьего лета.

Во второй половине сентября влияние на погоду окажут циклоны. Как сообщает Евгений Тишковец, осадков выпадет до 120% от положенного, усилятся ветры. Золотая осень наступит в 20-х числах сентября.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимирской области остается сложной ситуация с природными пожарами. На севере региона установлен четвертый (высокий) класс пожарной опасности. Такая мера связана с риском возникновения природных пожаров, а также переходом огня на частные дома и хозяйственные постройки.