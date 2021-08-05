Второй мобильный пункт вакцинации отправили в Суздальский район

В Суздальский район направили второй по счету мобильный прививочный пункт для вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Пока один из них работает в городе, другой отправился к селянам.

В город и на село

Накануне, 4 августа, один из мобильных пунктов работал на площади у Центра культуры и досуга Суздаля. Прививку сделали более 40 человек. Сегодня и завтра мобильный пункт продолжит свою работу. Прививать жителей будут с 9.00 до 17.00.

Второй мобильный прививочный пункт вчера выезжал в поселок Красногвардейский. Вакцину от коронавируса получили 43 человека. Сегодня намечен выезд в деревню Зелени, где запланировано привить не менее 30 местных жителей.

По данным на 4 августа, от коронавирусной инфекции привились 5162 жителя Суздальского района, из них 4287 человек получили второй компонент вакцины. Во Владимирской области первый компонент вакцины получили более 220 тысяч человек.

Полный курс вакцинации от ковида прошли более 173 тысяч жителей региона.

40 тысяч доз вакцины

Ситуация с нехваткой вакцин от коронавируса во Владимирской области решается. Как сообщил губернатор региона Владимир Сипягин на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте», обращение в Минпромторг дало результат. Препараты для вакцинации поступают к нам, причем, по словам главы области, от разных производителей. Так, говорится о получении 23 224 доз однокомпонентной вакцины«Спутник Лайт». Ближайшие поставки вакцин запланированы во Владимирскую области на следующей неделе. Должно прийти около 40 тысяч доз. Какой именно препарат получит область, не уточняется.

Напомним, что по вакцине «Спутник Лайт» областной департамент здравоохранения озвучивал другую цифру. По данным ведомства, на минувшей неделе регион получил первую партию однокомпонентной вакцины в количестве 6524 дозы.

Ограничения снимут?

Вакцинация сотрудников гостиничного бизнеса, общепита, музеев сейчас в приоритете. Если сделавших прививку в этих сферах будет много, областные власти обещают подумать о смягчении или о снятии ограничений.

— Встречаюсь с главой администрации Суздаля, жду от него данные по количеству привитых из отелей, общепита, торговли, сектора услуг, музеев. Если показатель высокий, рассчитываю в ближайшие дни, насколько это возможно, разгрузить от ограничений сферу гостеприимства в самом посещаемом городе нашего региона. Вслед за ним по объёму турпотока в приоритете Владимир, Александров, Гороховец и Муром, — сообщил Владимир Сипягин.

Ранее «Призыв» рассказывал, что Владимир Сипягин встречался с представителями гостиничного бизнеса. Встреча длилась три часа и проходила, по словам отельеров, на повышенных тонах. Они ждали смягчения ограничительных мер по отелям и разъяснений по мерам поддержки. Пока не дождались.